Incendio en California: las más de 36 mil hectáreas quemadas y la lucha de tres mil bomberos por detener el fuego

Cerca de 3 mil bomberos luchan contra las llamas del incendio más grande del año hasta la fecha en el estado de California, que ha quemado más de 36 mil 900 hectáreas, según la última actualización del Servicio Forestal de EE. UU.

Este incremento de efectivos en las últimas horas ha provocado que este martes 13 de julio el fuego esté contenido un 26%, superior al 20% registrado el lunes 12.

El incendio de combustión rápida está afectando al Bosque Nacional Plumas, en el extremo norte de Sierra Nevada, cerca de la ciudad de Beckwourth, a unos 80 kilómetros al noroeste del lago Tahoe.

En esa zona se han emitido órdenes de evacuación para unos 3 mil residentes de diferentes condados colindantes, según estimaciones de medios locales.

Durante este fin de semana el incendio avanzó rápido y llegó a una autopista estatal cerca de la ciudad de Doyle, donde quemó por lo menos seis estructuras.

Los servicios de bomberos esperan poder tener el fuego controlado el viernes 16 de julio.

Otro incendio cerca del Parque Nacional Yosemite, que ha sido contenido en un 10%, también ha quemado más de 3 mil 600 hectáreas desde el domingo por la noche, según la última actualización del Departamento Forestal y de Protección contra Incendios de California (Cal Fire).

Hot, dry conditions continue to drive an increase in wildfire activity across CA! Compared to this same time last year, there has been more than 700 wildfires & over 103,000 more acres burned. It's now more critical than ever that all Californians are prepared for wildfires. pic.twitter.com/iSnAwvxaKO

— CAL FIRE (@CAL_FIRE) July 12, 2021