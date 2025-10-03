Incendio en refinería de Chevron ilumina el cielo de Los Ángeles

La noche del jueves 2 de octubre, a eso de las 21.30 horas, se registró un incendio en una unidad de producción de combustible para aviones, en la refinería El Segundo, de Chevron, en Los Ángeles, California.

Aunque El Segundo se encuentra a 32 kilómetros al suroeste de la Ciudad de Los Ángeles, sus habitantes pudieron ver grandes llamaradas anaranjadas extenderse hacia el cielo y alrededor del complejo industrial, según informó la BBC.

Los bomberos de El Segundo lograron contener el fuego y no fue necesario evacuar a los vecinos de la zona, informaron en redes sociales. El jefe de bomberos, Casey Snow, declaró a CNN que tampoco hubo heridos. En un comunicado, Chevron describió el incidente como un “incendio aislado” y recalcó que todos los empleados y contratistas de la refinería habían sido contabilizados y estaban a salvo.

El alcalde de El Segundo, Chris Pimentel, comentó que los bomberos llegaron rápidamente a la escena, dado que la estación se encuentra a menos de 1.6 kilómetros de la refinería. Según CNN, lograron controlar las llamas en una sección, pero uno de los tanques continuó ardiendo durante varias horas hasta ser extinguido, agregó Snow. Las causas del incendio y los daños materiales aún se desconocen.

Esta refinería de Chevron se encuentra cerca del Aeropuerto Internacional de Los Ángeles y es una de las principales fuentes de abastecimiento de combustible para aviones. Según la BBC, la alcaldesa de Los Ángeles, Karen Bass, informó que no hubo afectación en el aeropuerto y que las operaciones aéreas continuaron con normalidad.

La refinería de El Segundo fue construida en 1911 y es la segunda más grande de Chevron en Estados Unidos. Produce más de 200 mil barriles de crudo diarios. Esta planta suministra una quinta parte del combustible para vehículos y el 40% del combustible para aeronaves en el sur de California.

CNN indicó que la calidad del aire cerca del lugar no resultó afectada; sin embargo, se registraron incrementos en los niveles de partículas en algunos monitores situados al este de El Segundo. Para el viernes por la mañana, se reportó una calidad del aire “buena”.

❗️🇺🇲 - Major Explosion and Fire at Chevron Refinery in El Segundo, CA



A massive explosion has just rocked the Chevron oil refinery in El Segundo, California—just south of Los Angeles International Airport (LAX)—triggering a large-scale fire that's visible for miles.



Emergency… pic.twitter.com/jEt1OM9WIQ — 🔥🗞The Informant (@theinformant_x) October 3, 2025

JUST IN - Explosion & fire at Chevron's oil refinery in El Segundo, California



If you're in the area consider evacuating. This is now a very toxic environment. You don't want to breathe this stuff in.pic.twitter.com/zGigMQHeEX — Tesla Hype (@TeslaHype) October 3, 2025