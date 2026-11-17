Este 17 de noviembre, el medio CNN informó que la red de comunicaciones interna de la Agencia de Seguridad Nacional de Estados Unidos (NSA, por sus siglas en inglés), que contiene información altamente clasificada, habría sufrido una caída.

El medio citó a seis fuentes, quienes señalaron que no existen, hasta el momento, evidencias de que la caída se deba a un «ciberataque» contra la agencia.

La red afectada se denomina «NSA Net» y es utilizada por los empleados de la agencia para intercambiar información clasificada.

Las fuentes señalan que, a raíz de la caída de la red, se implementó un sistema de «llegadas escalonadas» para el personal de la agencia.

Un funcionario estadounidense dijo a CNN que, a pesar de la caída de la red, esta no afectará la capacidad de la agencia para comunicar directamente al presidente Donald Trump información de inteligencia.

Las fuentes indicaron al medio que existen planes de respaldo que el Gobierno de EE. UU. utiliza para comunicarse con Trump de manera segura.

El fallo de la red de la Agencia de Seguridad Nacional se produce días después de la suspensión de despegues en todos los aeropuertos de Estados Unidos, debido a problemas registrados en el sistema de telecomunicaciones.

La aerolínea estadounidense United Airlines también informó, el pasado lunes 16 de noviembre, sobre un problema tecnológico que provocó inconvenientes en los vuelos con salidas programadas a nivel nacional.

United definió la situación como una «interrupción generalizada de sus sistemas».

Sobre el incidente del viernes, que obligó a suspender la salida de todos los vuelos de Estados Unidos durante más de cuatro horas, la Administración del presidente Donald Trump atribuyó el problema a una inestabilidad en sus sistemas de comunicaciones y radares.

Lea también: Una tormenta azotará California y estas zonas del estado tendrás fuertes lluvias y nevadas