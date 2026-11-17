Lluvias torrenciales, nevadas y fuertes ráfagas de viento se presentarán en el estado de California debido al paso de una tormenta que, según los expertos, será una de las más extensas de la temporada.

CNN citó este 17 de noviembre al Servicio Meteorológico Nacional en Los Ángeles, que indicó que esta tormenta será «la primera de la temporada con lluvias moderadas y fuertes y nevadas en zonas montañosas».

La tormenta se verá fortalecida por un río atmosférico, que CNN explica que es una larga corriente de humedad que puede desplazarse miles de kilómetros.

Esta llegará a California el próximo miércoles 18 de noviembre y permanecerá hasta el jueves 19. Las zonas más afectadas serán desde el Área de la Bahía hasta Los Ángeles y San Diego.

El medio afirma que California podría presentar, en las próximas semanas y meses, tormentas alimentadas por ríos atmosféricos, fortalecidos por el fenómeno del «Super Niño».

CATASTROPHIC ARKSTORM COULD DEVASTATE THE WEST COAST: A hypothetical, yet realistic potential nightmare storm scenario looms over California as geologists, atmospheric scientists and experts break down what an ARkStorm would entail for millions. FOX Weather Senior Correspondent… pic.twitter.com/SC4vtB68ia — FOX Weather (@foxweather) November 17, 2026

CNN afirma que, desde la madrugada del miércoles, los aguaceros llegarán al Área de la Bahía y la Costa Central.

El medio señala que el riesgo de lluvias fuertes se extenderá a áreas como Los Ángeles, San Diego y las zonas montañosas durante las últimas horas de la noche del miércoles.

MODERATE SNOWFALL COVERS CALIFORNIA HIGHWAY: Travelers in Trinity County, California, encountered a picturesque scene of snowfall while on the road this week along Highway 89 as the winter weather conditions become more frequent. pic.twitter.com/GUmp9pNTSq — FOX Weather (@foxweather) November 17, 2026

El Servicio Meteorológico Nacional de Los Ángeles señala que el período de lluvias intensas en California durará aproximadamente entre cuatro y ocho horas, desde la noche del 18 hasta la mañana del 19 de noviembre.

Además de las lluvias, se registrarán nevadas por la llegada de aire frío. Por ejemplo, ya hay reportes de nevadas en zonas de Sierra Nevada.

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