Dos tormentas se formarán en el Pacífico y qué zonas de EE. UU. tendrán lluvias intensas esta semana

El Servicio Meteorológico Nacional de Estados Unidos (NWS, por sus siglas en inglés) se mantiene alerta debido a dos tormentas que se formarán en la zona del Pacífico y que podrían afectar el oeste del país durante esta semana.

Mediante su boletín informativo, el NWS asegura que una vaguada formada en el Pacífico, junto con un frente frío, traerá lluvia y nieve a las zonas de gran altitud de los estados ubicados en el oeste.

Además, la entidad advierte sobre el riesgo de inundaciones en algunas zonas del este de Florida, así como en sectores del suroeste del país.

Lluvia y nieve en el oeste

«El noroeste del Pacífico permanecerá bajo la influencia de una vaguada en niveles altos que se aproxima, la humedad de los ríos atmosféricos y un frente frío asociado que avanza hacia el este a través de la región», señala el NWS.

La entidad señala que se registrarán períodos de lluvia y nieve en zonas montañosas del oeste intermontañoso y de California.

Con respecto a las nevadas, estas serán de moderadas a intensas en zonas montañosas como Sierra Nevada, la cordillera de las Cascadas y los montes Olympic.

Two Pacific storms will impact the western U.S. this week with low elevation rain, mountain snow, and gusty winds. The second storm arriving Tuesday night into Wednesday may bring heavy to excessive rainfall and possible flooding for coastal central and southern California, while… pic.twitter.com/AwJM1yXYkm — National Weather Service (@NWS) November 16, 2026

«El frente continuará avanzando hacia las Montañas Rocosas y partes de la región de las Cuatro Esquinas para el martes, aumentando las probabilidades de chubascos, algunas tormentas eléctricas aisladas y nevadas en las montañas en toda la región», señala el NWS.

También se reportan vaguadas sobre el valle inferior del Misisipi que se desplazarán hacia el este, lo que aumenta las probabilidades de chubascos y tormentas eléctricas en la costa del golfo de México y Florida.

«La alta presión continuará desplazándose hacia el este en el valle del Ohio, trayendo condiciones más tranquilas y secas en el Medio Oeste y gran parte del este de Estados Unidos hasta el martes», dice el NWS.

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