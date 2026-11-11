Dónde serán las primeras nevadas en EE. UU. ante una tormenta que llegará esta semana

Algunas áreas del noroeste de Estados Unidos podrían experimentar su primera nevada del año debido a la aparición de una tormenta invernal que traerá las temperaturas más bajas en casi seis meses.

Según CNN, el invierno aparecerá en el este de los Estados Unidos a finales de esta semana debido a una tormenta que, según las autoridades climáticas, podría llegar al este durante la noche de este miércoles.

En específico, un sistema de baja presión, sumado a un frente frío, avanzarán desde el Medio Oeste con dirección a los valles de los ríos Ohio y Tennessee durante este miércoles.

Además de las posibles nevadas, la tormenta traerá también fuertes lluvias, actividad eléctrica y fuertes vientos.

La masa de aire frío provocará bajas temperaturas en el centro y este de Estados Unidos, y algunas zonas de mayor altitud podrían registrar sus primeras nevadas.

El Servicio Meteorológico Nacional (NWS, en inglés), la próxima tormenta, que se formará inicialmente en el noroeste de EE. UU. y que tiene por denominación nor’easter , traerá temperaturas máximas de entre 4 y 10 grados Celsius (40 y 50 grados Fahrenheit).

Enjoy the milder temperatures across the East because colder air is on the way 🥶. The next storm system will usher in high temperatures in the 40s and 50s, along with rain and blustery conditions. pic.twitter.com/y33xbgbTPu — NWS Weather Prediction Center (@NWSWPC) November 10, 2026

CNN señala que casi 200 millones de personas en el este de Mississippi podrían experimentar las temperaturas más bajas de la temporada, mientras que otros sectores como el sur de Canadá también podrían tener bajas temperaturas.

Durante el viernes 13, se espera que algunas zonas del sur profundo de EE. UU. lleguen a las temperaturas bajo cero.

Finalmente, las autoridades climáticas señalan que las temperaturas volverán al promedio la próxima semana en gran parte de Estados Unidos.

You may have heard there is a threat for snow in the Northeast/Mid-Atlantic late this week. Here is the latest information on that possibility. Please stay weather aware at https://t.co/D8jZlzOsbd for the latest on the storm! pic.twitter.com/KDBSQo5fh1 — NWS Weather Prediction Center (@NWSWPC) November 9, 2026

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