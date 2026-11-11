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Dónde serán las primeras nevadas en EE. UU. ante una tormenta que llegará esta semana
Las autoridades climáticas informan sobre una tormenta en EE. UU. que podría provocar nevadas en algunas zonas.
La gente disfruta de la nieve en la Fuente Bethesda en Central Park durante una tormenta de nieve invernal en Nueva York, Estados Unidos, el 23 de febrero de 2026. (Foto Prensa Libre: EFE)
Algunas áreas del noroeste de Estados Unidos podrían experimentar su primera nevada del año debido a la aparición de una tormenta invernal que traerá las temperaturas más bajas en casi seis meses.
Según CNN, el invierno aparecerá en el este de los Estados Unidos a finales de esta semana debido a una tormenta que, según las autoridades climáticas, podría llegar al este durante la noche de este miércoles.
En específico, un sistema de baja presión, sumado a un frente frío, avanzarán desde el Medio Oeste con dirección a los valles de los ríos Ohio y Tennessee durante este miércoles.
Además de las posibles nevadas, la tormenta traerá también fuertes lluvias, actividad eléctrica y fuertes vientos.
La masa de aire frío provocará bajas temperaturas en el centro y este de Estados Unidos, y algunas zonas de mayor altitud podrían registrar sus primeras nevadas.
El Servicio Meteorológico Nacional (NWS, en inglés), la próxima tormenta, que se formará inicialmente en el noroeste de EE. UU. y que tiene por denominación nor’easter , traerá temperaturas máximas de entre 4 y 10 grados Celsius (40 y 50 grados Fahrenheit).
CNN señala que casi 200 millones de personas en el este de Mississippi podrían experimentar las temperaturas más bajas de la temporada, mientras que otros sectores como el sur de Canadá también podrían tener bajas temperaturas.
Durante el viernes 13, se espera que algunas zonas del sur profundo de EE. UU. lleguen a las temperaturas bajo cero.
Finalmente, las autoridades climáticas señalan que las temperaturas volverán al promedio la próxima semana en gran parte de Estados Unidos.
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