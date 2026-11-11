¿Cuánto costarán la gasolina y el diésel en 2027? Estas son las proyecciones de Estados Unidos

Estados Unidos elevó sus proyecciones de precios de la gasolina y el diésel para el 2027, lo que anticipa un alivio limitado para los consumidores, incluso ante el incremento del suministro de petróleo procedente de Oriente Medio.

La Administración de Información Energética de Estados Unidos (EIA, en inglés) aumentó su previsión del precio promedio de venta al público de la gasolina para 2027, de US$3.56 a US$3.73 por galón, debido a las expectativas de una persistente escasez de combustibles en el mercado mundial.

Asimismo, elevó su proyección del precio del diésel para el próximo año, de US$4.49 a US$5.03 por galón.

Las nuevas estimaciones forman parte del Informe de Perspectivas Energéticas a Corto Plazo, elaborado por la EIA.

Conflictos internacionales presionan los precios

Los precios de la energía se dispararon como consecuencia del conflicto entre Estados Unidos e Irán, situación agravada por los continuos ataques con drones ucranianos contra refinerías de petróleo rusas.

El encarecimiento de la gasolina y el diésel fue uno de los factores que alimentaron el descontento hacia el Partido Republicano, del presidente estadounidense Donald Trump, y contribuyó, en parte, a la histórica victoria demócrata en las elecciones de mitad de mandato de la semana pasada.

Aunque los precios de los combustibles han comenzado a disminuir, el lunes 9 de noviembre la gasolina en Estados Unidos cayó por debajo de US$4 por galón, por primera vez desde julio, según la Asociación Estadounidense del Automóvil (AAA).

Los precios de la gasolina suelen disminuir conforme se aproxima el invierno. Sin embargo, las proyecciones para 2027 se mantienen considerablemente por encima de los niveles registrados en 2025, lo que sugiere que la normalización de los mercados energéticos todavía podría estar lejos.

Demanda mundial de combustibles disminuirá en 2026

Los operadores del mercado petrolero también siguen de cerca cualquier señal de debilitamiento de la demanda, tanto por factores estructurales como por cambios de corto plazo.

La EIA estima que el consumo mundial de combustibles líquidos disminuirá en 2 millones de barriles diarios durante 2026, debido a los recortes en China y a la reducción de la actividad económica y los viajes aéreos en Oriente Medio.

Los ataques de los rebeldes hutíes, respaldados por Irán, contra el principal aeropuerto de Riad paralizaron ese centro de transporte durante dos semanas en octubre. Además, las aerolíneas han cancelado vuelos hasta diciembre.

No obstante, la EIA prevé que la demanda perdida se recupere por completo en el 2027.

Petróleo Brent podría promediar US$86 en el 2027

En cuanto al mercado internacional del petróleo, la EIA proyecta que el precio del crudo Brent promediará US$104 por barril en noviembre y US$99 en diciembre del 2026.

Para el 2027, la agencia estima que el precio promedio se situará en US$86 por barril.

Actualmente, el Brent cotiza cerca de US$92 por barril, después de registrar una fuerte caída durante la semana posterior a las elecciones estadounidenses.

El descenso respondió a que los operadores incrementaron sus expectativas de una posible resolución del conflicto con Irán.

Reservas de petróleo podrían limitar las alzas

Pese a las presiones sobre los precios de los combustibles, existen factores que podrían contribuir a contenerlos.

La EIA prevé que las reservas mundiales de petróleo aumentarán durante los últimos meses del 2026 y continuarán incrementándose en el 2027, lo que podría establecer un límite inferior para los precios.

La agencia también elevó sus proyecciones sobre las reservas de gas natural en Estados Unidos para finales de noviembre, debido a las temperaturas cálidas registradas durante los primeros días del mes.