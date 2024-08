El NHC, con sede en Miami, detalló que Ernesto producirá vientos con fuerza de tormenta tropical y fuertes lluvias a partes de las Islas de Sotavento a partir de esta noche.

Subrayó además que las alertas para el martes incluyen San Cristóbal y Nieves, Montserrat, Antigua, Barbuda y Anguila, Guadalupe, San Martín y San Bartolomé, Vieques y Culebra, según el boletín del NHC de las 17:00 hora local (21:00 GMT).

La tormenta tropical se encuentra a unos 475 kilómetros (295 millas) al este sureste de Antigua, y a unos 950 kilómetros (590 millas) al este de San Juan (Puerto Rico).

Ernesto presenta vientos máximos sostenidos de 65 kilómetros por hora (40 millas) y se mueve “rápidamente” hacia el oeste noroeste a 44 kilómetros por hora (28 millas).

5pm AST August 12th — Here are the latest Key Messages for now Tropical Storm #Ernesto.



Expected to bring tropical storm conditions to portions of Leeward Islands tonight & tomorrow, moving into the Virgin Islands and Puerto Rico by late Tuesday.



