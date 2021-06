Insólito: fue al cajero a retirar US$20 y se llevó la sorpresa de tener un saldo de US$1 mil millones en su cuenta

La estadounidense Julia Yonkowski se "horrorizó" al ver tanto dinero en su cuenta bancaria. (Foto: perfil.com).

La historia de esta honrada mujer se ha hecho viral en las redes porque aseguró a los medios de su país que “no ha tocado su cuenta bancaria desde el sábado por temor a verse involucrada en un problema financiero de mayor magnitud. He leído historias de personas que sacaron el dinero y tuvieron que reponerlo. Yo no lo haría de ninguna manera porque no es mi dinero”, declaró.

En caso de que ella hubiese conservado el dinero se habría ubicado en el puesto 615 de las personas más ricas de EE. UU., ironizaron algunos medios. La afortunada, al menos por un momento, tomó con ironía el supuesto error de su banco y dijo que “estuvo intentando ponerse en contacto con su banco, Chase, para informarles sobre el error e intentar devolver el dinero a su legítimo propietario”.

En declaraciones a WFLA el fin de semana, Julia dijo: “Dios mío, estaba horrorizada. Sé que la mayoría de la gente pensaría que gané la lotería, pero yo estaba horrorizada. Cuando seleccioné los 20 dólares, la máquina dijo que eso causaría un sobregiro y que se me cobraría, así que dije: ‘Oh, olvídelo’”.

En ese momento decidió echarle un vistazo al saldo de su cuenta corriente y se dio cuenta de que le faltaban unos pocos miles de dólares para convertirse en multimillonaria por accidente. Yonkowski encontró que tenía un saldo de US$999,985,855.94 en su cuenta.

La respuesta del banco

En declaraciones a WFLA, el portavoz del banco dijo que los US$999,985,855.94 no eran un saldo positivo y en realidad eran un saldo negativo de casi mil millones de dólares. El hombre explicó que la cuenta de Julia mostraba un saldo negativo tan extremo como un método de prevención de fraude utilizado para congelar una cuenta, razón por la cual Julia no podía retirar dinero.

La razón por la que se implementó la táctica fue porque el difunto esposo de Julia era copropietario de la cuenta bancaria, y cuando ella intentó usarla, el banco la registró como actividad sospechosa.

