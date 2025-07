Inundaciones en Nueva Jersey dejan dos muertos y paralizan la movilidad en el noreste de EE. UU.

Dos personas murieron en Nueva Jersey como consecuencia de las inundaciones repentinas en el noreste de Estados Unidos, que causaron caos en los desplazamientos, informaron el martes las autoridades, mientras la región se prepara para más lluvias intensas.

Según el Servicio Meteorológico Nacional (NWS, en inglés), el martes por la mañana seguía vigente una alerta de inundaciones en algunas zonas de Nueva Jersey. Se preveía que la tormenta de verano, de movimiento lento, continuara afectando a la región del Atlántico Medio hasta mediados de la semana.

"Una masa de aire estival rica en humedad sobre gran parte del este y centro de Estados Unidos continuará provocando áreas con tormentas eléctricas, desde dispersas hasta generalizadas, capaces de causar fuertes aguaceros e inundaciones repentinas", advirtió el ente gubernamental.

La noche del lunes, lluvias torrenciales inundaron partes de Nueva York, Nueva Jersey, Pensilvania y Maryland.

Dos personas fallecieron cuando su vehículo fue arrastrado a un río en Plainfield, Nueva Jersey, sin que los servicios de emergencia pudieran rescatarlas, informaron las autoridades locales.

Las precipitaciones ocurren tras otra tormenta que azotó a la ciudad el 3 de julio, en la que también murieron dos personas. "Nosotros, Nueva Jersey; nosotros, Estados Unidos; nosotros, el mundo, estamos siendo arrastrados por el clima", declaró el gobernador estatal, Phil Murphy.

En la Ciudad de Nueva York, las autoridades de emergencias pidieron a quienes habitan en zonas bajas o en sótanos dirigirse a terrenos más elevados.

Por las principales avenidas de Manhattan descendieron torrentes de agua sucia alrededor de la hora pico de la tarde. Las personas buscaron refugio bajo las marquesinas de los edificios y las paradas de autobús.

Varias estaciones importantes del metro se inundaron, y los pasajeros compartieron imágenes en redes sociales que mostraban olas de agua pasando a través de los torniquetes y cayendo sobre las vías electrificadas.

En el centro de Manhattan, se informó que decenas de pasajeros quedaron atrapados en un tren cuando el agua inundó la estación de la calle 28.

Los aeropuertos JFK, LaGuardia y Newark suspendieron temporalmente las salidas la noche del lunes, lo que obligó a cancelar decenas de vuelos. El meteorólogo Christopher Tate, del Centro de Pronósticos Fox, afirmó que la Gran Manzana experimentó su "segunda hora más lluviosa jamás registrada". En una sola hora cayeron más de cinco centímetros de lluvia.

New Jersey was hit hard by flash flooding as slow-moving thunderstorms dumped 4-7 inches of rain across the state, triggering a state of emergency declared by the Governor.



Areas like New Providence, Plainfield, Scotch Plains are severely impacted, with roads and homes flooded. pic.twitter.com/55zDAMjO6L