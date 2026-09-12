J.D. Vance se perfila como heredero de Donald Trump en la convención republicana

El jueves a las 6 de la mañana, tras haber dormido menos de cuatro horas, sonó el teléfono del vicepresidente J. D. Vance en su habitación de hotel. Era el presidente Donald Trump.

—J. D., ¿estás despierto? —le preguntó Trump a su segundo al mando.

Tras pronunciar un discurso de casi dos horas dirigido a sus seguidores el miércoles por la noche en la convención de mitad de mandato del Partido Republicano, el presidente estaba listo para hablar con Vance sobre lo que viene después: sobre sus discursos, sobre las próximas elecciones y sobre cómo trabajarán juntos para intentar desafiar las expectativas de derrotas en el Congreso.

El intercambio, que Vance describió durante una reunión a puerta cerrada el jueves por la mañana con activistas del partido, ilustró la estrecha relación de trabajo que Trump mantiene con Vance mientras el vicepresidente se prepara para lanzar su propia candidatura a la presidencia. The Washington Post obtuvo el audio de la reunión.

El jueves por la noche, en el escenario de la convención, mientras Vance pronunciaba el discurso principal, el vicepresidente disfrutó del tipo de afecto y elogios del público que normalmente solo se reservan para Trump.

El público estalló en vítores de “¡J. D.!” cuando subió al escenario. A mitad de su discurso, la multitud coreó “48”, en referencia a que Vance sería el 48.º presidente si resultara elegido en el 2028. Vance sonrió al atril, asimilando la escena.

A lo largo de su discurso, en el que habló sobre el tipo de país en el que quería criar a sus hijos, se repitieron expresiones similares de cordialidad. También hizo un llamamiento a la unidad republicana, al tiempo que atacaba a los demócratas, a quienes calificó como el “partido del odio”.

La noche anterior, el presidente lo había elogiado y recibido aplausos durante su discurso, y después de que Vance abandonara el escenario el jueves, Trump se maravilló de la actuación del vicepresidente. “¡Qué gran trabajo hizo!”, dijo Trump a la multitud. Esta es la señal más reciente de que Trump está dando su visto bueno a Vance como el heredero aparente del partido, aunque el presidente no lo ha respaldado explícitamente.

“Ya sabes, lo vi la semana pasada, y estaba allí de pie con como 20 tipos detrás, todos parecían sacados de una película, todos parecían recién salidos de las mejores facultades de derecho”, dijo Trump, siempre pendiente de la apariencia de los miembros de su gabinete en televisión, refiriéndose a Vance, hablando de una de las conferencias de prensa del vicepresidente sobre la lucha contra el fraude.

“Y dije: ‘Se parece a Eliot Ness. Es Eliot Ness en los viejos tiempos’”, dijo Trump, haciendo referencia al agente federal de la Ley Seca que ayudó a acabar con el gánster Al Capone en la década de 1930.

El mes pasado, el Post informó que Trump les ha dicho en privado a sus donantes que quiere ver a Vance elegido en el 2028.

"Si amas tanto México, mueve el trasero y lárgate para allá"



Así criticó JD Vance públicamente a un hombre que ondeó una bandera de México durante la convención republicana de Dallas.



El manifestante, que también llevaba una bandera de Palestina, fue expulsado del recinto.



En… pic.twitter.com/NSOGJlbPM1 — DW Español (@dw_espanol) September 11, 2026

Vance responde a un provocador y rinde homenaje a su difunto amigo Charlie Kirk

El discurso de Vance en horario estelar el jueves podría reforzar aún más la percepción dentro del partido de que es el sucesor más probable de Trump. Vance rindió homenaje a su difunto amigo Charlie Kirk, el activista conservador que fue asesinado a tiros hace un año, y habló de volver a ser padre y de su visión para el futuro de Estados Unidos. Su esposa, Usha, dio a luz a su cuarto hijo en julio.

Describió el tipo de lugar en el que quería que crecieran sus hijos: “un país donde no se necesite un doctorado en química para entender la lista de ingredientes del supermercado” y donde las empresas estadounidenses “contraten a trabajadores estadounidenses” y “fabriquen productos estadounidenses con manos estadounidenses”, entre otros objetivos.

Al mismo tiempo, atacó a los demócratas por lo que él consideraba sus críticas a “la familia nuclear”, y logró que el público se pusiera de pie cuando les advirtió a esos demócratas que “se mantuvieran bien lejos de nuestros hijos”.

Denunció la inmigración ilegal y promocionó sus propios esfuerzos para encontrar casos de fraude en programas gubernamentales por parte de inmigrantes, diciendo: “Nos robaron nuestro país y luego se lo entregaron a extraños”.

Y exhortó a los miembros del movimiento conservador a permanecer unidos a pesar de las diferencias que han dividido profundamente al partido; cuestiones que el próximo candidato republicano tendrá que sortear para intentar mantener unida la coalición de Trump del 2024.

Vance señaló que Kirk, un aliado clave de la Casa Blanca de Trump, era abierto en su desacuerdo con ir a la guerra contra Irán.

Pero, según argumentó, esas divisiones eran pequeñas en comparación con la enorme brecha que existe entre los ideales de republicanos y demócratas.

“No entreguen el país a un grupo de locos solo porque no estén de acuerdo con nosotros en algún tema político”, dijo, al tiempo que describía a los demócratas como “el partido que desprecia a Estados Unidos y a la gente que lo construyó”.

Cuando un alborotador interrumpió su discurso, gritando y mostrando lo que Vance describió como una bandera mexicana, el vicepresidente respondió rápidamente: “Bueno, amigo mío, si tanto te gusta México, vete para allá. Yo te compro el billete de avión”.

El vicepresidente, que ha generado decenas de millones de dólares para el Comité Nacional Republicano durante el último año mientras lideraba sus esfuerzos de recaudación de fondos, encabezó un almuerzo benéfico el jueves que aportó 2 millones de dólares más para el comité, que ha logrado una considerable ventaja económica sobre su homólogo demócrata.

Trust is being restored. Results are being delivered. Over $235 BILLION in fraud identified.



PROMISES MADE, PROMISES KEPT. 🇺🇸 pic.twitter.com/TMJbaV50wu — The White House (@WhiteHouse) September 10, 2026

Rubio descarta por ahora una candidatura mientras Cruz insinúa la suya

El secretario de Estado, Marco Rubio, a quien algunos han señalado como rival de Vance, ha estado ausente de la convención —se encuentra en un viaje oficial a Colombia, Ecuador y Perú—, pero en una entrevista esta semana con un medio colombiano, Rubio afirmó que “por el momento no tiene planes” de postularse a la presidencia. El secretario de Estado se ha ubicado en segundo lugar, detrás de Vance, en la mayoría de las encuestas sobre los posibles candidatos republicanos para el 2028.

Rubio no descartó la posibilidad de postularse a la presidencia, afirmando desconocer “qué depara el futuro”, pero esta declaración enfrió las esperanzas de algunos republicanos de que Rubio estuviera planeando una candidatura para el 2028. Vance y Rubio han hablado abiertamente de su amistad, y Rubio ha declarado que apoyará a Vance si se presenta como candidato.

El apoyo de Trump a Vance, a medida que se acerca el posible lanzamiento de una campaña presidencial —una decisión que los asesores de Vance insisten en que aún no ha finalizado—, se produce en un momento en que el vicepresidente se enfrenta a la oposición de algunos sectores del partido.

Si bien Rubio no tuvo un espacio para hablar en la convención, uno de los rivales más probables de Vance en las primarias del 2028, el senador Ted Cruz, de Texas, habló antes que Vance durante la programación de la convención del jueves. Cruz ha seguido sembrando dudas públicamente sobre la capacidad de Vance para liderar el partido, incluso durante una reciente entrevista con MSNOW, en la que dijo que no creía que el partido hubiera tomado una decisión sobre Vance.

Cruz recibió una ovación de pie al pedir al Partido Republicano que “derrotara a los islamistas” y a las comunidades de Estados Unidos que resistieran la ley sharia, una referencia a la ley religiosa musulmana que se ha convertido en un tema recurrente para algunos sectores de la derecha.

La noche anterior a sus discursos, Cruz apareció poco antes de la medianoche en una fiesta privada en Dallas organizada por varios aliados cercanos de Vance, entre ellos Donald Trump Jr., el consultor de comunicaciones Arthur Schwartz y el inversor de capital riesgo Chris Buskirk.

“Nadie que se postule quiere enfrentarse a una contienda en las primarias”, dijo Ron Nehring, expresidente del Partido Republicano de California y portavoz de la campaña presidencial de Cruz en el 2016. “Todos quieren que les den la nominación en bandeja de plata. ¿Pero saben qué? Las primarias hacen que los candidatos mejoren”.

Nehring dijo que esperaba que las primarias del 2028 comenzaran “en serio en 60 días”, justo después de las elecciones de mitad de mandato. Añadió que espera que Cruz se presente como candidato.

“Sin duda, las primarias del 2016 convirtieron a Donald Trump en un mejor candidato para las elecciones generales, así que nadie tiene por qué temerlo. Es una parte natural del proceso”, afirmó.

Charlie Kirk had a unique gift for articulating the good — the goodness of family, faith, and America.



One year ago today, he was killed for it.



We’ll honor his legacy by building great things and holding to account the enemies of civilization. pic.twitter.com/nYooF7xua5 — Secretary Marco Rubio (@SecRubio) September 10, 2026

Las bases evalúan a Vance

Las entrevistas realizadas a los asistentes de base a la convención mostraron cierto apoyo a Vance.

Carmen Damron, residente de Palm Beach, Florida, dijo que si bien cree que Rubio sería una opción “extraordinaria” para encabezar la candidatura republicana en el 2028, debería ser Vance quien obtenga la nominación del partido.

“J. D., cada día hace más y más, y se hace más visible”, dijo Damron, quien lució una falda con imágenes de varias figuras republicanas de Florida, incluyendo al candidato a gobernador Byron Donalds, la representante Kat Cammack y el excongresista Matt Gaetz.

Otros dijeron que el camino parecía menos seguro. Vernon Jones, un exrepresentante estatal demócrata de Georgia que cambió de partido en el 2021 tras apoyar a Trump, dijo que el desempeño de los republicanos en las elecciones de mitad de mandato podría influir significativamente en cómo se percibe la candidatura de Vance.

“¿Lo asociarán las bases del Partido Republicano con nuestra derrota en las elecciones de mitad de mandato y dirán: ‘Está bien, él formó parte de la administración anterior, queremos sangre nueva’?”, dijo Jones desde el recinto de la convención.

Por ejemplo, predijo malos resultados para los republicanos en su Estado natal.

“Así que les diría: siéntense, abróchense los cinturones y prepárense para un viaje. Y no creo que vaya a ser un viaje agradable”, dijo Jones, quien se ha postulado sin éxito para otros cargos federales y estatales. “Creo que habrá algunas bajas”.