Javier Milei se reúne con su “amigo” Elon Musk y le regala una motosierra en Washington

El encuentro en el centro de convenciones Gaylord no figuraba en su agenda oficial: está previsto que el líder de Argentina intervenga el sábado y la presencia de Musk, mano derecha de Donald Trump, fue incluida en el último momento para la tarde de este jueves.

En un vídeo difundido por Milei en X, se le ve saludando de forma efusiva a Trump. “Hello, friend” (hola, amigo), le dice en inglés antes de darle un abrazo.

Posteriormente le da una motosierra. “Llegó la motocierra a DOGE…!!! The Chainsaw has arrived at DOGE…!!! VIVA LA LIBERTAD CARAJO“, dijo en esa red social.

Musk está al frente del Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE), encargado de recortar gastos federales y burocracia en el Ejecutivo estadounidense.

El Presidente Javier Milei se reunió en Estados Unidos con el empresario y Director del Departamento de Eficiencia Gubernamental, Elon Musk, a quien le regaló una réplica de la motosierra que tiene en su despacho. pic.twitter.com/pdOE9JyomV — Oficina del Presidente (@OPRArgentina) February 20, 2025

El dueño de X y consejero delegado de Tesla y SpaceX presumió de la motosierra en su ponencia. “Milei tiene un regalo para mí“, dijo a una audiencia que se puso en pie al recibirlo.

El Presidente Javier Milei en el escenario del CPAC Estados Unidos 2025 junto a Elon Musk. pic.twitter.com/syEacNvdjf — Oficina del Presidente (@OPRArgentina) February 20, 2025

En ese momento entró el mandatario argentino con esa motosierra, se la dio de nuevo y ambos se estrecharon la mano. Según dijo la Presidencia argentina en X, es una réplica de la que Milei tiene en su despacho.