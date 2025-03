Jessica Aber, exfiscal nombrada por Biden, hallada muerta en su casa en Virginia

Jessica D. Aber, exfiscal federal para el Distrito Este de Virginia, fue hallada muerta en su residencia en Alexandria, Estados Unidos.

La abogada, que renunció a su cargo en enero tras el cambio de administración presidencial, tenía 43 años. Aún se desconocen las causas de su fallecimiento.

Aber comenzó su carrera en el 2009 como fiscal federal adjunta, enfocándose en casos de fraude financiero, corrupción pública, delitos violentos y explotación infantil. Su desempeño la llevó a roles clave en el Departamento de Justicia, incluyendo asesora del Fiscal General Adjunto en 2015 y Subjefa en 2016.

Según informaron medios locales, la Policía de Alexandria recibió una llamada de alerta y acudió al domicilio de Aber poco después de las 9:00 de la mañana del sábado (14:00 GMT).

