Jhonsson Pulpo: quién es el cabecilla de Los Pulpos que será enviado a una cárcel militar de Perú para cumplir cadena perpetua

De acuerdo con EFE, Jhonsson Cruz Torres, el principal cabecilla de la banda criminal peruana Los Pulpos, conocido con el alias de "Jhonsson Pulpo", será recluido en la Base Naval del Callao, la prisión de máxima seguridad de Perú, donde permanecerá bajo custodia militar para cumplir una condena de cadena perpetua, luego de haber sido capturado en Bolivia a inicios de septiembre.

Jhonsson Cruz Torres es la tercera generación de un grupo criminal que surgió en Trujillo, a 550 kilómetros al norte de Lima. Tras la captura de su padre, Jhon cruz Arce, asumió el control de la organización criminal.

El ministro del Interior de Perú anunció que Jhonsson Cruz Torres será destinado a la Base Naval del Callao luego de que un juez le impusiera 36 meses de prisión preventiva, mientras es investigado por organización criminal y secuestro extorsivo, por raptar a un empresario minero a finales de agosto y matar a sus cuatro acompañantes.

Luego de permanecer bajo detención preliminar por la Policía tras su entrega por parte de Bolivia, se estableció que será llevado a la Base Naval del Callao, en la portuaria provincia colindante con Lima, bajo estrictas medidas de seguridad, según anticipó Astudillo.

El ministro del Interior destacó que el traslado a un establecimiento penitenciario de máxima seguridad surge de la necesidad de reforzar las medidas de custodia de un investigado con vínculos con una organización criminal transfronteriza.

Los Pulpos se han expandido por Chile y Bolivia, donde operan mediante extorsiones y secuestros, en los cuales han mutilado a sus víctimas para obtener el dinero exigido por su libertad.

Con información de EFE

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