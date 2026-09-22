Jhonsson Pulpo: quién es el cabecilla de Los Pulpos que será enviado a una cárcel militar de Perú para cumplir cadena perpetua

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Jhonsson Pulpo: quién es el cabecilla de Los Pulpos que será enviado a una cárcel militar de Perú para cumplir cadena perpetua

Cabecilla de la banda criminal Los Pulpos será recluido en la prisión de máxima seguridad de Perú, donde cumplirá cadena perpetua bajo custodia militar.

Cecilia Donis

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AME4093. LIMA (PERÚ), 02/09/2026.- Fotografía difundida por la Agencia Andina que muestra al líder de la banda criminal peruana Los Pulpos, Jhonsson Cruz Torres (c), apodado 'Jhonsson Pulpo', durante su trasladado este miércoles, a Lima para ser encarcelado tras su captura el pasado martes en La Paz, desde donde presuntamente dirigía las operaciones de la organización, con tentáculos en otros países como Chile. Cruz, uno de los delincuentes más buscados de Perú, sobre quien pesaba una orden de captura internacional y una recompensa de 500.000 soles (unos 148.000 dólares) para quien diese información de su paradero, llegó a la capital peruana en medio de fuertes medidas de seguridad. EFE/ Andina/ Braian Reyna /SOLO USO EDITORIAL/ NO VENTAS/ SOLO DISPONIBLE PARA ILUSTRAR LA NOTICIA QUE ACOMPAÑA (CRÉDITO OBLIGATORIO)

Cabecilla de la banda criminal peruana Los Pulpos será recluido en la prisión de máxima seguridad de Perú, tras ser detenido en Bolivia. (Foto Prensa Libre: EFE)

De acuerdo con EFE, Jhonsson Cruz Torres, el principal cabecilla de la banda criminal peruana Los Pulpos, conocido con el alias de "Jhonsson Pulpo", será recluido en la Base Naval del Callao, la prisión de máxima seguridad de Perú, donde permanecerá bajo custodia militar para cumplir una condena de cadena perpetua, luego de haber sido capturado en Bolivia a inicios de septiembre.

Jhonsson Cruz Torres es la tercera generación de un grupo criminal que surgió en Trujillo, a 550 kilómetros al norte de Lima. Tras la captura de su padre, Jhon cruz Arce, asumió el control de la organización criminal.

El ministro del Interior de Perú anunció que Jhonsson Cruz Torres será destinado a la Base Naval del Callao luego de que un juez le impusiera 36 meses de prisión preventiva, mientras es investigado por organización criminal y secuestro extorsivo, por raptar a un empresario minero a finales de agosto y matar a sus cuatro acompañantes.

Luego de permanecer bajo detención preliminar por la Policía tras su entrega por parte de Bolivia, se estableció que será llevado a la Base Naval del Callao, en la portuaria provincia colindante con Lima, bajo estrictas medidas de seguridad, según anticipó Astudillo.

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El ministro del Interior destacó que el traslado a un establecimiento penitenciario de máxima seguridad surge de la necesidad de reforzar las medidas de custodia de un investigado con vínculos con una organización criminal transfronteriza.

Los Pulpos se han expandido por Chile y Bolivia, donde operan mediante extorsiones y secuestros, en los cuales han mutilado a sus víctimas para obtener el dinero exigido por su libertad.

Con información de EFE

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