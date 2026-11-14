Joe Biden defiende su candidatura del 2024 en sus memorias y revela sus diferencias con Pelosi y Schumer

El expresidente Joe Biden ha intentado defender su lugar en la historia desde que se vio obligado a retirarse de la carrera presidencial del 2024.

Su esfuerzo más reciente es Promise Me, America, unas memorias que se publicarán el martes 17 de noviembre. En ellas, defiende con mayor detalle su gestión y ofrece su versión de la crisis política que puso fin a su intento de obtener un segundo mandato.

The Washington Post obtuvo una copia anticipada del libro.

En sus memorias, Biden, quien cumplirá 84 años la próxima semana, defiende su decisión de buscar la reelección, pese a que las dudas sobre su edad y resistencia física llegaron a dominar la campaña.

También recuerda la pandemia del coronavirus, que marcó el inicio de su presidencia, así como los esfuerzos por contener las consecuencias de los conflictos en Ucrania e Israel. Además, vuelve una y otra vez a Donald Trump, a quien derrotó en el 2020 y quien recuperó la Casa Blanca cuatro años después.

El libro podría convertirse en el intento más contundente de Biden por defender su legado, mientras su deteriorado estado de salud continúa limitando sus actividades como expresidente.

El domingo, Biden anunció que su tratamiento contra el cáncer de próstata en estadio 4 le impediría promocionar sus memorias con la misma intensidad que otros expresidentes.

“En el ajetreo diario de la Casa Blanca, podía ser difícil tomar distancia y tener una perspectiva a largo plazo, porque sucedían muchísimas cosas a cada minuto”, escribe.

“Pero ahora, desde mi casa junto al lago, puedo bajar el ritmo y saborear los resultados de mi presidencia”, Joe Biden, expresidente de EE.UU.

Estas son las principales conclusiones de las memorias:

Biden aún no supera las presiones para que se retirara

Biden no expresa arrepentimiento por su decisión de buscar un segundo mandato. Por el contrario, la defiende con vehemencia y muestra abiertamente su frustración con los esfuerzos de los demócratas que lo presionaron para poner fin a su candidatura en el 2024.

“Hoy en día, no faltan quienes piensan que me lancé a la reelección a ciegas. Impulsado por la ambición. Por egoísmo. Sin tener en cuenta las preocupaciones sobre mi edad”, escribe.

Biden sostiene que era consciente de su edad, pero creía que podía desempeñar el cargo.

“Sentí la obligación de presentarme… Y creía que Donald Trump era una amenaza para la nación y que yo era la persona idónea para derrotarlo”, añade.

Ninguna decisión ha pesado tanto sobre la presidencia de Biden como esta. Lo condujo a su desastroso debate contra Trump en junio del 2024 y a su decisión, en julio de ese mismo año, de poner fin a su campaña y respaldar a su vicepresidenta, Kamala Harris.

“No me sentí bien desde el principio”, escribe Biden sobre su actuación en el debate.

En sus memorias, deja claro que considera que el grupo de demócratas que podrían haberlo sucedido es “sólido y está lleno de personas talentosas y ambiciosas”.

Sin embargo, sostiene que en el 2024 no creía que nadie “fuera un candidato más fuerte que yo, ni que tuviera mejores posibilidades de ganar en el 2024”.

“Puedes descartar esa valoración si quieres. Pero yo conozco el proceso que seguí. Hice un juicio reflexivo, cuidadoso y riguroso”, escribe.

Sobre el debate, Biden recuerda que supo que había salido mal en cuanto bajó del escenario.

“No ha ido bien”, le dijo su asesor de muchos años, Ron Klain, mientras abandonaban el lugar.

El expresidente recuerda que muchos mandatarios en ejercicio tuvieron malos resultados en sus primeros debates y que le reconfortaba saber que varios lograron recuperarse en el segundo encuentro.

“Me equivoqué”, escribe Biden. “Este no fue solo el primer debate, fue el último”.

https://twitter.com/JoeBiden/status/2119566187986120705?a=TuXqcdm9ZQiVZg7sIZE&s=20

Biden mantiene su resentimiento hacia otros demócratas

Biden sigue visiblemente frustrado con los líderes demócratas que contribuyeron a presionarlo para que abandonara su campaña.

En el libro relata que dedicó las semanas posteriores al debate a intentar disipar las preocupaciones sobre su edad y a conversar con dirigentes del partido sobre el futuro de su candidatura.

“Prácticamente todas las conversaciones que tuve con los líderes fueron iguales”, escribe.

Recuerda que elogiaban su presidencia, le advertían que podía perder frente a Trump y luego añadían que respetarían su decisión.

“En realidad, la única decisión que respetarían sería la mía de retirarme de la contienda”, afirma.

Biden expresa especial frustración con los dirigentes demócratas Nancy Pelosi y Chuck Schumer, quienes desempeñaron un papel fundamental en las presiones para que abandonara la carrera presidencial.

Según el expresidente, Pelosi públicamente “seguía diciendo que era mi decisión”, pero en privado “trabajaba frenéticamente entre bastidores para lograr que funcionarios electos y delegados de Biden desertaran”.

También recuerda que la expresidenta de la Cámara de Representantes le dijo que ninguna encuesta indicaba que pudiera ganar.

Asimismo, relata que Schumer lo visitó en Delaware y le aseguró que perdería las elecciones.

“Debo admitir que fue difícil para mí que tantos viejos amigos me dieran la espalda. Le dije a Schumer que tenía mucho descaro (quizás lo expresé de otra manera en ese momento), que viniera a mi casa y me dijera que me retirara de la contienda”, escribe Biden.

“La lealtad es importante para mí. Si te doy mi palabra, te apoyo. Si digo que estoy contigo, estoy contigo hasta el final”, añade.

Biden cuenta que se reconcilió con Pelosi durante un almuerzo en un restaurante italiano en el 2026.

“No hablamos de aquel episodio. Pero habíamos pasado por demasiadas cosas juntos como para permitir que una ruptura quedara sin resolver”, escribe.

No describe una reconciliación similar con Schumer, aunque menciona que el entonces líder de la mayoría del Senado estuvo entre las personas a las que llamó después de poner fin a su campaña de reelección.

https://twitter.com/washingtonpost/status/2121226663442657543?a=GLkDoA1d-P1MXCMao3Y&s=20

Donald Trump ocupa un lugar central en las memorias

Biden comienza sus memorias con los acontecimientos del 6 de enero del 2021, con lo que convierte los últimos días del primer mandato de Trump en el punto de partida de su propia presidencia.

Presenta sus años en el cargo como un esfuerzo por reparar los daños que, a su juicio, había causado Trump, comenzando por el ataque al Capitolio y el intento de impedir la transferencia del poder.

Trump aparece de forma recurrente en el libro de Biden, muchas veces como antagonista y, en otras ocasiones, como una figura desconcertante.

Biden lo acusa de fomentar una insurrección y luego refugiarse en la Casa Blanca mientras sus seguidores irrumpían en el Capitolio de Estados Unidos.

“Si el presidente no se dirigía a la nación, lo haría el presidente electo”, escribe.

También critica a Trump por su gestión de la pandemia y por el lenguaje mordaz que, según Biden, ha dividido al país.

Sin embargo, reconoce que Trump también podía mostrarse cordial y reproduce íntegramente la carta que le dejó en la Casa Blanca.

“Era casi como si hubiera dos Donald Trump”, escribe. “Ahí estaba, expresando sus mejores deseos con palabras cálidas que parecían venir de un viejo amigo”.

https://twitter.com/washingtonpost/status/2120679221848633594?a=gslQOA45MA_3FWDP0uI&s=20

Las memorias también reflejan su propia mortalidad

El título de las memorias de Biden hace referencia a su fallecido hijo Beau Biden, quien, mientras luchaba contra un cáncer cerebral, le pidió a su padre que le prometiera que estaría bien, sin importar lo que sucediera.

Aquel momento, que adquirió un significado especial para Biden tras la muerte de Beau en el 2015, fue el de un hijo cercano a la muerte que le pedía a su padre que siguiera adelante.

Con estas memorias, incluido su título, Biden, ahora enfermo, pretende transmitir un mensaje similar a la nación.

En el 2025, Biden recibió un diagnóstico de cáncer de próstata agresivo que se había extendido a los huesos.

“Debo decir que, cuando escuché el diagnóstico, me afectó profundamente”, escribe.

“Una cosa es imaginar cómo escuchar la palabra ‘cáncer’ puede trastornar tu mundo. Otra muy distinta es escucharla de verdad”, Joe Biden, expresidente de EE.UU.

Aunque Biden escribe que se “siente bien”, este mes anunció que reduciría las entrevistas y actividades previstas para el lanzamiento de sus memorias.

El libro ofrece pocos consejos sobre el futuro. “Unas memorias tratan más sobre el pasado que sobre el futuro”, escribe Biden.

Sin embargo, cerca del final, el expresidente prácticamente le pide a Estados Unidos que le haga una promesa.

“Sin duda llevará tiempo; puede ser tarea de una generación o más. Pero no estamos condenados a vivir aceptándolo todo ciegamente”, escribe.

“Podemos rechazar los intentos de definirnos y dividirnos por nuestras diferencias. Creo en los jóvenes que conocí durante mis cuatro años en el cargo. Y me alienta saber que ya hemos atravesado momentos oscuros”, añade.

El libro concluye con estas palabras del expresidente: “Hasta que me den por vencido definitivamente, seguiré levantándome. Y Estados Unidos también lo hará”.