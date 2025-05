Joe Biden es diagnosticado con un cáncer de próstata “agresivo”

El expresidente de Estados Unidos Joe Biden fue diagnosticado con una forma "agresiva" de cáncer de próstata y está evaluando opciones de tratamiento.

La información fue confirmada este 18 de mayo por un comunicado de su oficina emitido este domingo.

El viernes, el demócrata de 82 años fue diagnosticado con cáncer de próstata con metástasis ósea, según el comunicado.

"Si bien se trata de una forma más agresiva de la enfermedad, el cáncer parece ser sensible a las hormonas, lo que permite un manejo eficaz" de la enfermedad.

#BREAKING Former US president Joe Biden diagnosed with 'aggressive' prostate cancer: spokesman pic.twitter.com/IsZkUgrLWN