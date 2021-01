Joe Biden toma el control de la cuenta de Twitter @POTUS y este fue su primer mensaje como presidente

Joe Biden fue juramentado este 20 de enero del 2021 como el 46 presidente de Estados Unidos, en una ceremonia que se llevó a cabo en el Capitolio de Washington DC.

En su discurso de investidura, Biden dijo que “la democracia ha prevalecido” tras el mandato de su predecesor, Donald Trump, y definió la jornada como “un día de historia y de esperanza”.

“Celebramos el triunfo de una causa, la causa de la democracia. Es frágil, preciosa. La democracia ha prevalecido”, aseveró Biden, quien agregó que este fue un día histórico y de esperanza, de renovación y resolución.

Lea además: Joe Biden se convierte en el presidente número 46 de Estados Unidos y resalta en su discurso que “la democracia ha prevalecido”

Minutos después de haber sido juramentado, Biden publicó su primer mensaje en la cuenta de Twitter @POTUS, que han usado los mandatarios de ese país.

“No hay tiempo que perder cuando se trata de abordar las crisis a las que nos enfrentamos. Es por eso que hoy me dirijo a la Oficina Oval para ponerme manos a la obra y ofrecer acciones audaces y alivio inmediato para las familias estadounidenses”, decía el mensaje.

Lea también: Kamala Harris hace historia al jurar como la primera vicepresidenta de Estados Unidos

There is no time to waste when it comes to tackling the crises we face. That's why today, I am heading to the Oval Office to get right to work delivering bold action and immediate relief for American families.

— President Biden (@POTUS) January 20, 2021