Jonathan Rentería: Esposo mutila a abogada de inmigración luego de criticar su aumento de peso

Durante la noche del pasado sábado 20 de septiembre, la Policía de California reportó que un hombre fue arrestado por asesinato, luego de que una mujer británica que se mudó al territorio de Estados Unidos con la esperanza de convertirse en abogada migratoria fue hallada muerta dentro de su apartamento en la ciudad de Los Ángeles.

La abogada June Bunyan, de 37 años, quien buscaba especializarse en el derecho migratorio, fue hallada muerta el sábado 20 de septiembre, después de que el Departamento de Policía de Los Ángeles recibiera datos sobre un posible homicidio en un apartamento del barrio de Hollywood y le realizaran un control de bienestar.

Ante esta situación, las autoridades angelinas arrestaron a Jonathan Rentería, de 25 años, bajo sospecha de asesinato y lo ingresaron en la cárcel del condado, en relación con la investigación. Asimismo, amigos y familiares de June Bunyan han lanzado una campaña de financiación colectiva para poder repatriar sus restos a su natal Escocia.

“June era conocida por su personalidad vibrante, su risa contagiosa y su corazón profundamente compasivo”, aeguró Vicky Tulika, quien la describió como su mejor amiga y relató que la víctima tenía varios títulos y se había mudado a los Estados Unidos con el sueño de poder estudiar derecho y convertirse en una abogada defensora.

Asesinato y mutilación de June Bunyan

“El incidente parece estar relacionado con violencia doméstica y no hay más sospechosos pendientes”, declaró el Departamento de Policía de Los Ángeles mediante un comunicado digital, luego de que Jonathan Rentería fuera procesado y, tras contratar a un nuevo abogado defensor, se declarara inocente el domingo 21 de septiembre.

Actualmente, Rentería permanece bajo custodia en el Centro Correccional Twin Towers, ubicado en el condado de Ventura, con una fianza fijada en US$4 millones, y enfrenta cargos de asesinato, mutilación y contacto sexual con restos humanos, debido a que los oficiales de la Policía encontraron “extremidades en una bolsa de plástico”.

Por su parte, el médico forense del condado de Los Ángeles declaró que la abogada June Bunyan falleció por “lesiones traumáticas en el cuello”, mientras que la Policía informó a medios locales, como NBC California, que sus investigadores creen que el ataque ocurrió el 12 de septiembre, una semana antes de que encontraran el cuerpo.

“Descubrieron una nota en la que Jonathan decía que había matado a su esposa”, reveló el Departamento de Policía de Los Ángeles mediante un comunicado, al considerar que la Oficina del Sheriff del condado de Ventura respondió inicialmente a una llamada de suicidio y llegó para encontrar a Rentería, quien tenía lesiones en la muñeca.

Críticas al aumento de peso

Conforme a lo expuesto en su perfil de LinkedIn, la red social utilizada para conectar a profesionales, encontrar empleo y construir marcas personales, la abogada June Bunyan fundó y dirigió la firma Servicios Paralegales Rentería en la ciudad de Los Ángeles, que ofrecía asesoría legal y apoyo a ciudadanos extranjeros en casos de migración.

Por otra parte, de acuerdo con la cadena de televisión estadounidense Univisión, la pareja había tenido recientemente un bebé. Sin embargo, Jonathan Rentería mantuvo ocultos a su esposa y a su hija de su propia familia en los Estados Unidos, según múltiples vecinos y amigos cercanos, por lo que la relación atravesaba un momento tenso.

No obstante, el canal ABC News informó que, en una entrevista, el acusado, quien trabajaba como asistente en el Distrito Escolar de Los Ángeles, dijo que tuvo una discusión con la víctima por su incapacidad para perder peso después del embarazo, y que ella comenzó a hacer las maletas y le advirtió que nunca más vería a su hija.