Joven apuñalada mientras entrenaba para el Maratón de Nueva York salva cuatro vidas con sus órganos

Katie Suárez, la joven de 28 años que murió tras ser apuñalada mientras corría en Brooklyn, Nueva York, salvó la vida de cuatro personas gracias a la donación de sus órganos.

Así lo informó LiveOnNY, la organización que coordina las donaciones de órganos en el área metropolitana de Nueva York, según reportó Univision 41.

De acuerdo con ese medio, Suárez estaba registrada como donante. Donó el corazón, los riñones, el hígado, el páncreas y las córneas. Los órganos fueron trasplantados con éxito a cuatro receptores de entre 12 y 75 años: tres en Nueva York y uno en Florida.

Suárez trabajaba como cajera de banco y se había graduado del Brooklyn College.

El ataque

Según Univisión, la agresión ocurrió poco después de las 20 horas del viernes 30 de octubre en el sendero Shore Parkway Greenway, en el área de Bath Beach. Suárez se preparaba para competir en el Maratón de Nueva York, que se celebraría dos días después.

Ese medio reportó que la joven había acordado encontrarse con sus padres en el sendero esa noche. Como no llegó al lugar de encuentro, su padre salió a buscarla y la encontró herida.

Fue trasladada al hospital NYU Langone, donde permaneció con soporte vital. Su madre, Yasira Suárez, confirmó que falleció el lunes por la noche, tres días después del ataque.

La madre pidió que su hija fuera recordada por su sonrisa y solicitó a la ciudadanía que colaborara con información para esclarecer el caso.

The NYPD said it arrested a New York City teacher's aide Saturday in connection with the killing of Katie Suarez, who was stabbed while jogging in Brooklyn last week. Read mrore: https://t.co/CyRs2dMjx9 https://t.co/CsqELEtLFQ — ABC News (@ABC) November 8, 2026

Sobre la investigación

La Policía de Nueva York (NYPD) arrestó a Mohassib, de 27 años y residente de Brooklyn. Según ABC, los detectives lo vincularon con el crimen mediante grabaciones de cámaras de vigilancia y otras pruebas. Ese medio añadió que las autoridades recuperaron un cuchillo en un vertedero de Staten Island.

De acuerdo con ABC, enfrenta cargos de asesinato en segundo grado, manipulación de pruebas físicas y posesión ilegal de armas en cuarto grado.

Un juez ordenó que permaneciera detenido sin derecho a fianza. Según la Fiscalía, citada por ese medio, el acusado negó haber apuñalado a alguien.

La NYPD confirmó a N+ Univision que el sospechoso formó parte del cuerpo policial entre abril y diciembre del 2022. El Departamento de Educación de Nueva York, donde trabajaba como auxiliar, lo suspendió y procederá a rescindir su contrato cuando se resuelva el caso, según ABC.

La Policía indicó que el móvil aún no está claro y que el ataque pudo haber sido aleatorio. La única conexión conocida entre ambos, según ABC, es que los dos asistieron al Brooklyn College.