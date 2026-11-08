Hombre que mató a su madre porque creía que estaba poseída fue sentenciado a cadena perpetua

Un hombre de Oregón, Estados Unidos, fue sentenciado a cadena perpetua, con posibilidad de obtener la libertad condicional después de 25 años, por matar a tiros a su madre en la vivienda que ambos compartían.

El caso se remonta a noviembre del 2024. Según informó People, Ronald Kirk, de 38 años, recibió la condena el miércoles 4 de noviembre, después de que un jurado lo declarara culpable de asesinato en segundo grado en octubre.

La víctima fue su madre, Rosa Leyva, de 61 años. De acuerdo con un comunicado de la Fiscalía del Condado de Clackamas, citado por el medio, Kirk también fue declarado culpable de posesión ilegal de un arma de fuego. El cargo corresponde a la posesión de un arma por parte de una persona con una condena previa por un delito grave.

¿Cómo fue el asesinato?

Según un comunicado de la Fiscalía, la policía de Gladstone llegó el 26 de noviembre del 2024 a la vivienda, ubicada en Southeast Cason Road, para verificar el bienestar de Leyva, después de que sus compañeros de trabajo se preocuparan porque no se presentó a laborar. Kirk abrió la puerta y dijo a los agentes que su madre estaba dentro y que llevaba cerca de un día inconsciente.

Los agentes encontraron a Leyva sentada a la mesa del comedor, frente a su computadora portátil y con una copa de vino cerca.

Su cuerpo estaba cubierto con fundas de almohada y presentaba una herida de bala en la cabeza. Los investigadores concluyeron que fue asesinada alrededor de las 18.45 horas del 25 de noviembre.

El fiscal adjunto principal, Rusty Amos, dijo al jurado que Kirk permaneció junto al cuerpo de su madre durante un día completo.

A man was sentenced to life in prison after he was found guilty of shooting and killing his mother, who had been trying to evict him from her home: https://t.co/wakwEFIb3h https://t.co/Q3XA7W7snn — Local 12/WKRC-TV (@Local12) November 8, 2026

¿Qué dijo la Fiscalía?

De acuerdo con el comunicado, Leyva quería mucho a su hijo, pero a principios de noviembre del 2024 ya no soportaba su consumo de alcohol y drogas, su temperamento explosivo ni su comportamiento extraño.

La Fiscalía afirmó que, bajo los efectos de esas sustancias, Kirk se obsesionaba con el exorcismo y la posesión demoníaca, y que semanas antes del crimen Leyva comentó a una amiga cercana que su hijo creía que ella estaba poseída.

Los fiscales señalaron, además, que un mes antes del asesinato Kirk dejó un mensaje de voz a su propio hijo en el que decía que su madre estaba "poseída" y que el día anterior casi le había disparado en la cabeza, según La Opinión.

Leyva envió el 8 de noviembre un mensaje de texto a Kirk para pedirle que se fuera de la casa y se comunicó con la policía para solicitar ayuda, indicó la Fiscalía.

TMZ añade que el mensaje decía que no quería a nadie en su vivienda y que, entre el 8 y el 11 de noviembre, ella buscó apoyo de la policía de Gladstone.

El medio también reporta que, en un video de vigilancia de la vivienda del 11 de noviembre, presentado ante el jurado, se escucha a Leyva pedirle a su hijo que buscara ayuda.

Según el comunicado, ella sentía cada vez más temor por el comportamiento errático de Kirk, atribuido al consumo de drogas.

Un obituario en línea, citado por People, describe a Leyva como un "alma hermosa" con una risa contagiosa. Trabajó durante 37 años en el Departamento de Justicia del Estado de Oregón y luego en una clínica médica. Le gustaba comprar bolsos y joyas, así como cuidar animales.