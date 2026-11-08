Quién es Dana White, el empresario de los combates de la UFC al que Trump ofreció un puesto en la Casa Blanca

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció el sábado 7 de noviembre que ofreció a Dana White, presidente y director ejecutivo de Ultimate Fighting Championship (UFC), el puesto de secretario de prensa de la Casa Blanca.

El mandatario hizo el anuncio a través de su cuenta de Truth Social. Según Telemundo, Trump describió a White como “un luchador y guerrero feroz” y le pidió que aceptara el cargo.

De acuerdo con CNN en Español, Trump pidió a White que llevara consigo a varios “asistentes”, mencionó a seis luchadores de la UFC y publicó sus fotografías.

Los luchadores mencionados son Islam Makhachev, Khabib Nurmagomedov, Justin Gaethje, Daniel Cormier, Amanda Nunes y Kayla Harrison. El presidente planteó la posibilidad de incluirlos, incluso si no eran ciudadanos estadounidenses.

El mandatario afirmó que necesita a estas personas para defenderse de la izquierda, a la que calificó de “lunática”. Concluyó que White sería un secretario de prensa “como ningún otro”.

I am pleased to announce that the Great Dana White, a violent Fighter and Warrior, has been offered the job of Press Secretary of the United States. I have requested that he bring with him assistants, even though some are not from our Country, of Islam Makhachev, Khabib Nurmagomedov, Justin Gaethje, Daniel Cormier, Amanda Nunes, and Kayla Harris. We need these people to defend us against the Lunatic Left. Dana will be a Press Secretary like none other. Dana, please take the job! President DONALD J. TRUMP ( TS: Nov 7 2026, 1:40 PM ET )​​​​​​​​‍‌​​‌‌​​‌‍​​​‍​‍‍‌‍​‍​​‍‍‍​‍‍‍‌​​‌‌‍ — Commentary Donald J. Trump Truth Social Posts On X (@TrumpTruthOnX) November 7, 2026

La respuesta de White

CNN en Español reportó, con base en una fuente familiarizada con el asunto, que White rechazó la oferta. Un colaborador de Trump dijo a ese medio que el mandatario estaba bromeando.

El mismo medio indicó que White eludió una pregunta sobre la oferta durante una conferencia de prensa celebrada el sábado y se limitó a decir que planea viajar a Washington para reunirse con Trump el lunes.

La oferta ocurre mientras el presidente busca un nuevo secretario de prensa. Según Univision, Karoline Leavitt asumió el cargo el 20 de enero del 2025, cuando Trump comenzó su segundo mandato. Leavitt dejó el puesto en agosto, dijo que quería pasar más tiempo con su familia y este mes se incorporó a Fox News como colaboradora.

Katie Zacharia fue nombrada posteriormente y dejó el cargo en octubre, después de una conferencia de prensa que recibió críticas. La conferencia duró 14 minutos y durante ella respondió tres preguntas.

U.S. President Donald Trump has offered UFC CEO Dana White the open White House press secretary role, though it remains unclear whether White has accepted the position. White confirmed Saturday that he planned to fly to Washington immediately to meet with Trump. Speaking from London at a boxing event, White said he would meet with the president on Monday. — CBS News (@CBSNews) November 8, 2026

Un aliado cercano

CNN recordó que White ha sido durante años uno de los aliados más visibles de Trump, que ha participado en las tres últimas convenciones nacionales republicanas y que ayudó al Partido Republicano a ganar terreno entre los hombres jóvenes.

Ese medio añadió que el presidente organizó un combate de la UFC en los jardines de la Casa Blanca durante el verano, como parte de las celebraciones del 250 aniversario de la independencia del país.

La búsqueda de un secretario de prensa cobra mayor relevancia después de que los demócratas obtuvieran la mayoría en ambas cámaras del Congreso en las elecciones de mitad de mandato del martes y prometieran investigar al Gobierno.

La cadena de noticias agregó que Trump destituyó el viernes a Susie Wiles y la reemplazó por Stephen Miller, quien asumirá el cargo el lunes. El presidente dijo a CBS News: “Tal vez haga algunos cambios”.