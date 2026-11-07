Trump anuncia cambios en su gabinete tras las elecciones de medio término y no descarta más salidas

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Trump anuncia cambios en su gabinete tras las elecciones de medio término y no descarta más salidas

El presidente de EE. UU. sustituyó a su jefa de gabinete, Susie Wiles, por Stephen Miller, días después de que los republicanos perdieran el control del Congreso. Además, no descarta más cambios en su equipo.

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Washington (United States), 06/11/2026.- Stephen Miller (L), White House deputy chief of staff for policy and US homeland security adviser, walks across the South Lawn as he departs the White House in Washington, DC, USA, 06 November 2026. US President Donald Trump announced Miller's appointment as White House chief of staff, replacing Susie Wiles, effective 09 November. EFE/EPA/AARON SCHWARTZ / POOL

Donald Trump nombró a Stephen Miller como nuevo jefe de gabinete de la Casa Blanca, en sustitución de Susie Wiles, tres días después de la derrota republicana en las elecciones de medio término. (Foto Prensa Libre: EFE/EPA/AARON SCHWARTZ / POOL)

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció el viernes 6 de noviembre que Stephen Miller sustituirá a Susie Wiles como jefe de gabinete de la Casa Blanca, tres días después de que el Partido Republicano perdiera el control de ambas cámaras del Congreso en las elecciones de medio término.

Trump comunicó la decisión en su red social Truth Social. Miller, hasta ahora subjefe de gabinete, asumirá el cargo el lunes 9 de noviembre. El mandatario lo describió como uno de sus asesores de mayor confianza.

El anuncio se produjo pocas horas después de que Trump admitiera, en un adelanto de su entrevista con el programa 60 Minutes, de CBS, que contemplaba hacer cambios en su administración.

El portal de noticias IDN Financials, que cita a CBS, indica que el periodista Ross Douthat le preguntó si planeaba despedir a funcionarios, a lo que Trump respondió afirmativamente. Según ese medio, el presidente dijo que le agrada su gabinete, pero que quizás haga algunos ajustes.

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Wiles presentó su renuncia el jueves por la noche, según La Opinión. El medio añade que Trump agradeció su trabajo y que ella continuará en su operación política. No obstante, varios portales de noticias vinculan la decisión con la derrota electoral.

La BBC, por su parte, señala que Wiles codirigió la campaña de reelección de Trump en 2024 y que se había ganado fama de profesional serena. Según esa cadena, en los últimos meses Trump se mostraba molesto con ella por la caída de su popularidad y por reportes de que personas cercanas a Wiles obtenían contratos de consultoría gracias a sus vínculos con el presidente.

La BBC describe a Miller como uno de los principales impulsores de la política migratoria de la administración, que incluye el aumento de fondos para operativos de control. Añade que se unió al equipo de Trump durante la campaña de 2016, permaneció durante todo su primer mandato y regresó en el segundo como subjefe de gabinete para asuntos políticos. Según información local citada por la BBC, también ha tenido un papel destacado en las operaciones militares de EE. UU. en Venezuela y contra presuntas redes de narcotráfico en el Caribe y el Pacífico oriental, que críticos han calificado de ejecuciones extrajudiciales.

En la red social X, Miller dijo sentirse honrado y afirmó que la misión ahora es luchar para apoyar al presidente y defender la república.

Reacciones divididas

El líder demócrata de la Cámara de Representantes, Hakeem Jeffries, lo calificó de xenófobo y extremista. El senador republicano Thom Tillis, quien se retirará a fin de año, lo ha tachado de incompetente. El senador republicano Mike Lee, en cambio, lo elogió como defensor del presidente y de la ley y el orden.

El nombramiento ocurre en un contexto electoral marcado por el tema migratorio. Associated Press reporta que cerca de seis de cada diez votantes consideraron que las medidas de control migratorio habían ido demasiado lejos.

La BBC, que cita sondeos, sitúa la cifra en 58% y agrega que los votantes hispanos se inclinaron de forma decisiva contra los candidatos republicanos. Según la cadena británica, el vicepresidente JD Vance había dicho el miércoles que estaba abierto a centrar la aplicación de la ley en las empresas que contratan mano de obra ilegal. La BBC considera que eso parece menos probable con Miller en el cargo.

Sobre el efecto político del cambio, La Opinión interpreta que Trump envía la señal de que no moderará su agenda migratoria. La BBC plantea que, aunque el presidente dijo estar dispuesto a trabajar con los demócratas, el ascenso de Miller podría indicar que se prepara para una confrontación, en momentos en que los demócratas prometen nuevas investigaciones y mayor supervisión.

ESCRITO POR:

Belinda S. Martínez

Periodista de Prensa Libre del área de bienestar y cultura.

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