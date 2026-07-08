Juan Carlos Valencia González, alias “El 03”, sucede a “El Mencho” al frente del CJNG, según Estados Unidos

El Gobierno de Estados Unidos identificó al estadounidense Juan Carlos Valencia González, alias “El 03”, como el nuevo cabecilla del Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG), organización considerada una de las más poderosas y violentas de México y señalada como una de las principales responsables del tráfico de fentanilo y otras drogas hacia territorio estadounidense.

De acuerdo con la más reciente actualización del Centro Nacional Antiterrorista (NCTC, en inglés), entidad adscrita a la Oficina del Director de Inteligencia Nacional de EE. UU., Valencia González, también conocido con los alias de "Pelon", "El R-3", "El JP", "Tricky" y "Tres", asumió la dirección del cartel tras la muerte de su padrastro, Rubén Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, fundador de la organización criminal.

Según la información oficial estadounidense, Oseguera Cervantes murió en febrero del 2026 durante un operativo antinarcótico coordinado por fuerzas de seguridad mexicanas en Tapalpa, Jalisco. A partir de entonces, el liderazgo del CJNG pasó a manos de Valencia González.

Las autoridades estadounidenses mantienen vigente una recompensa de hasta US$5 millones por información que conduzca a la ubicación y captura de Valencia González, quien nació en Santa Ana, California, y posee nacionalidad estadounidense.

Nueva estructura de mando

El informe señala que el CJNG conserva una estructura jerárquica en la que los líderes regionales administran las operaciones diarias bajo las órdenes del líder principal.

En esa estructura, Juan Carlos Valencia González cuenta con el respaldo de dos de los principales operadores del grupo: Julio Alberto Castillo Rodríguez, alias “El Chorro”, identificado como yerno de Oseguera Cervantes y uno de los principales tenientes de la organización, y Hugo Gonzalo Mendoza Gaytán, alias “El Sapo”, también considerado uno de los mandos de mayor confianza.

Otro integrante de alto rango es Audias Flores Silva, alias “El Jardinero”, quien fue capturado por autoridades mexicanas el 27 de abril del 2026.

Presencia internacional

El Departamento de Estado describe al Cartel Jalisco Nueva Generación como una organización criminal transnacional surgida en el 2010 a partir de remanentes del Cartel del Milenio, una antigua facción del Cartel de Sinaloa.

Desde el 2018, el grupo aceleró su expansión territorial y, para el 2026, es considerado por las autoridades estadounidenses el principal competidor del Cartel de Sinaloa por el control del narcotráfico en México.

El CJNG mantiene presencia en todo el territorio mexicano y ejerce un dominio particularmente fuerte en los estados de Jalisco, Nayarit, Colima, Veracruz, Guanajuato, Puebla, Querétaro e Hidalgo.

Las autoridades calculan que la organización cuenta con entre 15 mil y 20 mil integrantes.

Modelo de expansión

El informe estadounidense indica que el CJNG utiliza un modelo de franquicia mediante alianzas con grupos criminales locales para ampliar su presencia fuera de sus principales bastiones.

Ese sistema le ha permitido extender sus operaciones hacia diversos países de América, Europa, Asia, África y Oceanía.

Además del tráfico internacional de drogas, la organización obtiene ingresos mediante actividades como la extorsión, el secuestro, el robo de combustible, la tala ilegal, la minería ilegal, el tráfico de migrantes y fraudes relacionados con tiempos compartidos.

Uno de los principales activos estratégicos del cartel es el control de facto del puerto mexicano de Manzanillo, Colima, considerado una vía clave para el ingreso de precursores químicos utilizados en la fabricación clandestina de fentanilo y metanfetamina.

Violencia como mecanismo de control

El Gobierno estadounidense atribuye al CJNG el uso sistemático de violencia extrema para mantener el control territorial, intimidar a la población y enfrentar tanto a organizaciones rivales como a las fuerzas de seguridad mexicanas.

Entre las prácticas documentadas figuran ejecuciones públicas, desapariciones forzadas, secuestros y ataques contra funcionarios, jueces, policías y políticos.

Asimismo, el informe sostiene que la organización recurre al soborno y la coacción de funcionarios de distintos niveles para facilitar sus operaciones y reducir el riesgo de detenciones.

Entre los episodios citados por las autoridades estadounidenses figura el hallazgo, en marzo del 2025, de restos humanos de cientos de presuntos reclutas del cartel en un centro de entrenamiento conocido como Rancho Izaguirre, en Jalisco.

Organización terrorista

En febrero del 2025, el Departamento de Estado designó al Cartel Jalisco Nueva Generación como organización terrorista extranjera y entidad terrorista global especialmente designada.

Posteriormente, en junio del mismo año, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) impuso sanciones contra Rubén Nemesio Oseguera Cervantes, entonces líder del cartel; Julio Alberto Castillo Rodríguez; Audias Flores Silva; Hugo Gonzalo Mendoza Gaytán y un operador vinculado con la propaganda de la organización.

El CJNG ya había sido sancionado en el 2015, junto con su brazo financiero Los Cuinis, bajo la Ley de Designación de Capos del Narcotráfico Extranjero, y nuevamente en el 2021 conforme a la Orden Ejecutiva 14059.

Principales ataques atribuidos al CJNG

El expediente del Gobierno estadounidense incluye varios de los atentados más violentos atribuidos a la organización criminal durante los últimos años.

Entre ellos figura el asesinato de Iván Morales Corrales, ocurrido el 30 de abril del 2025 en Temixco, Morelos. Morales había testificado en Estados Unidos contra Rubén Oseguera González, alias “El Menchito”.

También se menciona el atentado contra Omar García Harfuch, entonces secretario de Seguridad Ciudadana de Ciudad de México, perpetrado el 26 de junio del 2020, en el que murieron dos escoltas y un civil.

Otro de los hechos documentados es el asesinato del juez federal Uriel Villegas Ortiz y de su esposa, Verónica Barajas, ocurrido el 17 de junio del 2020 en Colima.

Asimismo, el informe recuerda el derribo de un helicóptero militar mexicano el 1 de mayo del 2015 mediante una granada propulsada por cohete, ataque que dejó nueve militares muertos.

Cinco días antes, el 6 de abril del mismo año, integrantes del CJNG emboscaron y asesinaron a 15 policías en Jalisco, uno de los ataques más letales contra fuerzas de seguridad mexicanas.

Finalmente, las autoridades estadounidenses incluyen entre los antecedentes de la organización el homicidio de 35 integrantes del grupo rival Los Zetas, cuyos cuerpos fueron abandonados en una carretera de Veracruz el 20 de septiembre del 2011, durante una disputa por el control territorial.

Recompensa

Valencia González figura en el Programa de Recompensas por Narcotráfico de Estados Unidos como uno de los presuntos cabecillas del CJNG. Valencia González es hijo de Rosalinda González Valencia, esposa de “El Mencho”,

Según una investigación de la DEA, Valencia González habría sido responsable de la fabricación, el transporte y la distribución de toneladas de drogas, además de la organización de numerosos hechos violentos.

El 20 de julio del 2020, durante una conferencia del entonces presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador, el secretario de la Defensa, Luis Cresencio Sandoval González, identificó a Juan Carlos González, alias “El R-3”, como uno de los dirigentes del Grupo Élite, brazo armado del CJNG.

Valencia González fue acusado formalmente el 8 de octubre del 2020 ante el Tribunal de Distrito de Estados Unidos para el Distrito de Columbia por conspiración y distribución de sustancias controladas con el propósito de importarlas ilegalmente a Estados Unidos, así como por el uso de un arma de fuego durante una transacción de narcóticos.

El Departamento de Estado ofrece una recompensa de hasta US$5 millones por información que conduzca a su arresto o condena, y pide comunicarse con la DEA al +1-213-237-9990 o al correo MENCHOTIPS@dea.gov.

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