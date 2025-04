Juez dice que Trump habría cometido desacato por expulsión de migrantes bajo la “Ley de Enemigos Extranjeros”

“El tribunal determina en última instancia que con sus acciones ese día el gobierno ignoró deliberadamente su orden“, escribió el juez James Boasberg, quien suspendió las deportaciones basadas exclusivamente en la Ley sobre enemigos extranjeros de 1798 cuando más de 200 personas, en su mayoría venezolanos acusados de ser miembros de la banda Tren de Aragua, fueron deportadas a El Salvador.

Esto es “suficiente para que el tribunal concluya que existe una causa probable para declarar al gobierno en desacato penal“, añade el juez.

#BREAKING US judge says finds probable cause of contempt by Trump administration over refusal to halt deportation flights to El Salvador as ordered pic.twitter.com/wGIRIaRWOH