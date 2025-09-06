Julián Guzmán, el niño hispano que murió por una broma: Gonzalo León Jr. irá a juicio por asesinato en Texas

De acuerdo con el noticiero Univisión, los registros judiciales revelan que Gonzalo León Jr., de 42 años, acusado de asesinar a Julián Guzmán, un niño hispano de 11 años en La Porte, Texas, ya había enfrentado en 2019 cargos por amenazas de muerte contra familiares, aunque el caso fue desestimado.

El hombre, señalado de disparar por la espalda a Julián mientras jugaba con su primo a la broma conocida como Ding-Dong-Ditch (tocar timbres de casas y huir), enfrenta ahora cargos formales de asesinato en el Tribunal Penal del Distrito 177, según lo publicó el portal de noticias City of Houston News.

Fue detenido el 2 de septiembre tras un operativo del SWAT y del Equipo de Aprehensión Criminal (CAT) del Departamento de Policía de Houston (HPD).

Los hechos del tiroteo fatal

De acuerdo con las autoridades, el tiroteo ocurrió el sábado 30 de agosto alrededor de las 10:55 pm, en la cuadra 9700 de la calle Racine, en La Porte.

Gonzalo León Jr. supuestamente ya había enfrentado cargos en el condado de Guadalupe en 2019 por presuntamente amenazar de muerte a su hermana y a sus sobrinos. https://t.co/c0F3IRy7hg — Noticias45Houston (@noticiashouston) September 4, 2025

El Sargento M. Cass y el Detective J. Brown de la División de Homicidios del HPD informaron que los agentes respondieron a una llamada de emergencia por disparos.

Narran que, en el lugar se enteraron de que un menor había recibido un impacto de bala y fue trasladado a un hospital, donde los médicos lo declararon muerto el 31 de agosto. La víctima fue identificada como Julián Guzmán, de 11 años.

Un testigo relató que Guzmán huyó de la casa del sospechoso después de tocar el timbre y fue entonces cuando recibió el disparo. En el sitio, la policía detuvo inicialmente a una persona para interrogarla, aunque fue liberada al no estar vinculada al caso.

Tras una investigación exhaustiva, los detectives identificaron a Gonzalo León Jr. como sospechoso.

Y el 1 de septiembre, la Fiscalía del Condado de Harris presentó la imputación por asesinato.

Historial de violencia de Gonzalo León Jr.

Los registros judiciales muestran que León no era ajeno a la violencia. En septiembre de 2019, en el condado de Guadalupe, enfrentó cargos de amenaza terrorista contra un familiar, luego de presuntamente decir a su hermana y sobrinos que tenía “luz verde” para matarlos. El caso fue desestimado dos meses después, y su defensa alegó un “error de identidad”.

Aunque su hermana manifestó temores de que el acusado hubiera tenido nexos con pandillas durante un supuesto periodo en prisión, los registros oficiales no muestran antecedentes de reclusión.

Además, el abogado de León J., insistió en que este nunca estuvo encarcelado ni posee antecedentes penales.

Perfil militar del acusado

De acuerdo con registros confirmados por Univisión, León fue soldado de infantería en el Ejército de Estados Unidos entre agosto de 2013 y diciembre de 2016, con una misión en Afganistán.

Posteriormente, integró la Guardia Nacional de Texas durante más de cuatro años.

La broma que terminó en tragedia

El primo de Julián, de 10 años, relató que ambos habían tocado tres veces el timbre de la casa del acusado. En ese momento, León salió armado, vestido de negro, y disparó primero al suelo antes de accionar el arma contra el menor.

Julián grababa la broma con su celular cuando fue alcanzado por el disparo.

El video, ahora en manos de la Fiscalía, muestra el momento en que el niño colapsó mientras pedía ayuda.

Detención y hallazgo de arsenal

El 2 de septiembre, tras el operativo especial, el sospechoso fue arrestado en un motel La Quinta, a unas 20 millas de su residencia, y trasladado a la Cárcel del Condado de Harris.

ARRESTED: Booking photo of Gonzalo Leon Jr., 42, charged with murder in the fatal shooting of a juvenile male, 11, in the 9700 block of Racine Street on Saturday (Aug. 30).



More info: https://t.co/pu9Dfdvcaf#HouNews pic.twitter.com/XW0bR36vUq — Houston Police (@houstonpolice) September 2, 2025

En el cateo de su vivienda, las autoridades hallaron alrededor de 20 armas de fuego, incluidas varias pistolas y entre cuatro y cinco rifles de asalto tipo AR-15.

La investigación continúa para esclarecer las circunstancias del homicidio y la procedencia del arsenal.

La próxima audiencia de Gonzalo León Jr. está programada para el 21 de octubre.