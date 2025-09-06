Engaño digital: Verifican que video viral sobre supuesta medida educativa en El Salvador fue manipulado con IA

La ministra de Educación de El Salvador, Karla Trigueros, no ha anunciado que los estudiantes con promedios menores a 8 serán enviados a una escuela militar, pese a la circulación de un video manipulado con inteligencia artificial (IA) en redes sociales.

En plataformas como Facebook y TikTok se difunde una grabación en la que supuestamente Trigueros asegura que “todos los estudiantes que no superen el calificativo de 8 en sus materias serán recluidos en la escuela militar” y que la medida “erradicará a los vagos” para “convertir a El Salvador en un país primermundista”.

El material también afirma que la medida entró en vigor el 1 de septiembre y que se inauguró una nueva instalación militar con capacidad para 70 mil jóvenes. Incluso se incluyen imágenes del presidente Nayib Bukele y de un complejo escolar.

Un video manipulado con Inteligencia Artificial (IA)

Las verificaciones realizadas muestran que se trata de un video manipulado digitalmente, según lo explica la agencia de noticias EFE.

Una búsqueda con palabras clave lleva al contenido original, publicado en marzo de 2021 por Diario El Salvador, cuando Trigueros se desempeñaba como asesora médica del Comando de Sanidad Militar (COSAM).

En esa entrevista, de 33 minutos, la actual ministra habla sobre el papel de las Fuerzas Armadas en la gestión de la pandemia y la distribución de vacunas contra la covid-19, pero no aborda temas relacionados con el sistema educativo ni menciona castigos académicos.

Además, no existe registro en comunicados oficiales, redes sociales de la funcionaria o en archivos de la Agencia EFE que respalde la supuesta medida.

Señales de manipulación

El video viral presenta indicios claros de alteración:

La voz tiene un tono artificial, sin pausas ni acento natural, y no coincide con el movimiento de los labios.

Un análisis con la herramienta Hiya Deepfake Voice Detector determinó que solo hay un 1% de probabilidad de que el audio sea auténtico.

Varias imágenes muestran señales de haber sido generadas artificialmente, con personas y objetos borrosos.

El letrero de la escuela militar aparece mal escrito: “Escuela Milar de Salvaddór (sic)”.

Por otra parte, el Reglamento de Cortesía Escolar, que entró en vigor el 1 de septiembre en los centros públicos, únicamente establece normas de vestuario y corte de cabello, sin incluir disposiciones sobre traslados a centros militares.

Conclusión

Es falso que la ministra de Educación, Karla Trigueros, haya anunciado que los alumnos con bajas calificaciones en El Salvador serán enviados a una escuela militar.

El video difundido corresponde a una entrevista antigua y fue manipulado con inteligencia artificial, sin que exista evidencia oficial que respalde tal medida.