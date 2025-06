Kamala Harris, Norma Torres y otros políticos critican redadas contra migrantes y despliegue de la Guardia Nacional en Los Ángeles, ordenados por Trump

Las redadas del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) en otras ciudades estadounidenses han desencadenado protestas en los últimos meses, pero los disturbios en Los Ángeles son los más grandes y prolongados contra las políticas de la administración Trump hasta la fecha.

Para controlar las protestas contra las redadas de inmigrantes, el presidente Donald Trump firmó una orden para enviar 2 mil efectivos de la Guardia Nacional a Los Ángeles, quienes comenzaron a llegar a la ciudad angelina este domingo.

La decisión de Trump ha sido criticada por políticos. La expresidenta Kamala Harris escribió en la red social X un mensaje en el que desaprueba estas medidas.

“Desplegar la Guardia Nacional es una escalada peligrosa destinada a provocar caos. Además de las recientes redadas de ICE en el sur de California y en todo nuestro país, es parte de la cruel y calculada agenda de la administración Trump para sembrar pánico y división”, publicó Harris.

Agregó: “Las acciones de esta administración no se tratan de seguridad pública, sino de alimentar el miedo. Miedo de una comunidad que exige dignidad y debido proceso”.

My statement on what's unfolding in Los Angeles. pic.twitter.com/rujs8mrVPK — Kamala Harris (@KamalaHarris) June 8, 2025

La guatemalteca y congresista demócrata por California, Norma Torres, también condenó los operativos contra los migrantes.

“No pueden entrar a la comunidad y aterrorizar a los ciudadanos como lo hicieron. No pueden seguir entrando y hacer un perfilado racial a la gente sin saber si están deteniendo a ciudadanos estadounidenses, no tenemos ni idea de a quién han secuestrado. Es hora de rendir cuentas”, dijo Torres a la prensa local, y también se pronunció en las redes sociales.

They yell “invasion” at the border—but this is the real one: Trump is seizing control of California’s National Guard and forcing 2,000 troops into our streets.



Every official swears an oath to protect and uphold the Constitution. @PeteHegseth, we follow the law, not Trump’s… https://t.co/UvBaChWQ2X — Rep. Norma Torres (@NormaJTorres) June 8, 2025

Mientras tanto, la alcaldesa de Los Ángeles, Karen Bass, calificó de “pose” el despliegue de la Guardia Nacional.

“Esto es una pose (…) Esto es completamente perturbador para una ciudad que ya ha sufrido tanto en los primeros seis meses del año (asolada por graves incendios)”, sostuvo la regidora en declaraciones al periódico Los Angeles Times.

Por su parte, el gobernador de California, Gavin Newsom, escribió en su cuenta de X que solicitó formalmente a la administración Trump rescindir el “despliegue ilegal” de tropas en el condado de Los Ángeles y devolverlas a su mando.

“No teníamos ningún problema hasta que Trump intervino. Esto constituye una grave violación de la soberanía estatal: exacerba las tensiones y desvía recursos de donde realmente se necesitan. Rescindir la orden. Devolver el control a California”, dijo.

I have formally requested the Trump Administration rescind their unlawful deployment of troops in Los Angeles county and return them to my command.



We didn’t have a problem until Trump got involved. This is a serious breach of state sovereignty — inflaming tensions while… pic.twitter.com/tOtA5dcfxc — Gavin Newsom (@GavinNewsom) June 8, 2025

La congresista demócrata californiana Nanette Barragán declaró a CNN: “Estamos de acuerdo en que, si alguien es violento, debería ser arrestado. (…) Pero no es esto lo que está sucediendo. Tenemos una administración que ataca las protestas pacíficas”.

El senador por Vermont, Bernie Sanders, escribió en X: “El autoritarismo de Trump en tiempo real: dirige redadas ilegales masivas, provoca una contrarespuesta, declara un estado de emergencia, llama a las tropas. Inaceptable”.