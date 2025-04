La Casa Blanca busca recortar US$9 mil 300 millones a medios públicos de EE. UU.

Un funcionario de la oficina presidencial estadounidense confirmó al rotativo que el paquete se enviará al Congreso tras el llamado receso de Pascua que concluye el 28 de abril.

La propuesta solicita eliminar financiación valorada en US$9 mil 300 millones para entes federales como la Corporación para la Radiodifusión Pública (CBP), que supervisa a la televisión PBS y la radio NPR, la desmantelada Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (Usaid) o el Instituto de la Paz de EE.UU., todos ellos en el punto de mira del presidente Donald Trump en materia de recortes.

La solicitud aglutina argumentos para demostrar que estos organismos no comparten objetivos en línea con los del actual Gobierno.

Por ejemplo, se indica que la directora ejecutiva de NPR, Katherine Maher, llamó a Trump “fascista” en antiguas publicaciones en redes sociales por las que ella misma se disculpó en su día.

#BREAKING: White House to ask Congress to cut $9 billion in funds, including for NPR, PBS, USAID https://t.co/8S3B5N9baK