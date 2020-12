La CIA implementa acertijos para reclutar personal por medio de las redes sociales

La CIA, al igual que las empresas mundiales, incorporó estrategias llamativas en redes sociales para recordarle a sus seguidores que ellos publican ofertas de trabajo en sus muros para quienes estén interesados en formar parte de este grupo.

El martes 1 de diciembre, la agencia de inteligencia publicó un acertijo que tenía como objetivo que sus usuarios participaran con ellos y tener una mayor interacción y penetración en el mercado.

El acertijo publicado consistía en una imagen que mostraba una ciudad nevada en la que aparecían casas, carros, calles, postes de luz y más. En la encuesta de opción múltiple, la CIA colocó como posibles respuestas las 7:00 a.m., 11:00 a.m. y las 3:00 p.m.

#TuesdayTrivia

Put your analysis skills to the test.

What time is it in the photo?

— CIA (@CIA) December 1, 2020