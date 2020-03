La DEA arresta a más de 600 miembros del Cartel Jalisco Nueva Generación

El Gobierno de Estados Unidos anunció este miércoles la detención de más de 600 miembros del Cartel de Jalisco Nueva Generación (CJNC) en el marco de una gran operación antidroga.

La operación anunciada por el Departamento de Justicia y la Agencia Antidrogas Estadounidense (DEA), llamada Proyecto Python, es fruto de seis meses de investigaciones que se saldaron con más de 600 arrestos, 350 acusaciones y el decomiso de grandes cantidades de droga y dinero.

“El proyecto Python marca la acción más importante del Departamento de Justicia hasta la fecha en su campaña para interferir, desmantelas y en última instancia destruir al CJNG”, dijo el fiscal general asistente Brian A. Benczkowski.

En un comunicado emitido por la DEA, se detalla que “Project Python es el operativo más grande de las autoridades estadounidenses contra CJNG, y esto es solo el comienzo”, dijo el administrador interino Dhillon.

@DEASANDIEGODiv Chief Callery: “600 pieces were taken off the chess board,” referring to nationwide arrests of #CJNG cartel members under #ProjectPython @SDCAnews @SanDiegoPD @DEAHQ @SDDistAtty pic.twitter.com/za1qkKo6xR

— DEASanDiego (@DEASANDIEGODiv) March 11, 2020