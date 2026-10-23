La estrategia confrontativa de los republicanos pone en riesgo sus campañas y genera rechazo dentro de su propio partido

El estilo político descarado y, en ocasiones, ofensivo del presidente Donald Trump ha dominado al Partido Republicano durante una década. Sin embargo, la indignación bipartidista que ha suscitado el comercial de Vivek Ramaswamy, en el que aparece la madre de su oponente —de quien está distanciada—, demuestra cómo los candidatos suelen fracasar cuando intentan imitar la grandilocuencia del presidente.

Ramaswamy, un republicano de Ohio que se postula para gobernador contra la demócrata Amy Acton, una exfuncionaria de salud pública, ganó notoriedad a nivel nacional como el candidato presidencial para 2024 que buscaba imitar el estilo de política provocadora de Trump, enfrentándose a sus rivales en público y aprovechando las redes sociales para irritar y entusiasmar a sus seguidores.

El más reciente anuncio de Ramaswamy muestra a la madre de Acton llamándola "mentirosa", a pesar de que los documentos indican que a Acton y a su hermano los sacaron de su hogar cuando eran niños después de que su padrastro fuera acusado de violar a Acton.

Los operadores políticos de ambos partidos calificaron el anuncio como una extensión de la política sin límites de Trump que lo catapultó a la presidencia en 2016. El ascenso de Trump fue impulsado por un ecosistema republicano —en gran parte en línea— que se ha moldeado cada vez más a su imagen durante la última década.

Y Trump defendió a Ramaswamy en una publicación en línea el jueves, calificando el anuncio de "muy impactante" y escribiendo que las críticas solo tienen como objetivo "dañar, menospreciar y avergonzar a un republicano".

Pero la rápida reacción bipartidista que ha recibido el anuncio sugiere que hay límites a la estrategia de "atacar primero" del partido, tanto ahora como, potencialmente, cuando Trump finalmente se retire de la escena política en 2028.

Mike DeWine, el gobernador republicano saliente de Ohio, se convirtió el jueves en la figura más reciente, y tal vez la más significativa, en denunciar el anuncio, que comenzó a transmitirse esta semana.

"El anuncio, a primera vista, es profundamente, profundamente preocupante", dijo DeWine, quien respaldó a Ramaswamy. "Está mal transmitir este anuncio".

Esto se hizo eco de los comentarios realizados el miércoles por el senador Jon Husted, un republicano cuya campaña de reelección es clave para las esperanzas de su partido de mantener el control del Senado. "Yo no habría puesto ese anuncio", dijo Husted.

La serie de denuncias de alto perfil ha generado cierto pánico en un estado republicano donde los republicanos ya estaban preocupados por las encuestas que indicaban que podrían perder contiendas cruciales.

"Es posible que la campaña republicana para gobernador de Ohio se haya venido abajo", afirmó el jueves el excongresista James B. Renacci, un republicano de Ohio que se ha postulado para el Senado y para gobernador en ese estado, en una extensa publicación que compartió durante la madrugada en X. "Y cualquier republicano que no se distancie de este anuncio corre el riesgo de hundirse también".

La reacción negativa al anuncio de Ramaswamy no ha sido unánime.

For those who follow the daily polls and political trends, the floor may have just fallen out from under the Republican campaign for Ohio Governor.



And any Republican who fails to distance themselves from this ad risks taking on water as well.



I have to give Jon Husted credit.… — Jim Renacci (@JimRenacci) October 22, 2026

Discusión interna entre Republicanos

Ramaswamy no solo ha defendido el anuncio, sino que su campaña se ha comprometido a invertir US$4 millones en él. "Me encantaría que esta contienda y estas elecciones giraran en torno a los temas sustantivos que afectan a los habitantes de Ohio. Desafortunadamente, Amy Acton se ha estado escondiendo de esos temas", dijo a los periodistas a principios de esta semana.

La campaña de Ramaswamy decidió invertir dinero en los anuncios después de que las pruebas con grupos focales demostraran que eran efectivos, según le dijo a The Post una persona informada sobre la investigación, quien habló bajo condición de anonimato para discutir la estrategia interna.

El vicepresidente JD Vance, mientras hacía campaña en Ohio el miércoles, dijo que estaba "un poco indignado" por los republicanos que "se quejan más de ese anuncio que de lo que los demócratas del Congreso y otros demócratas quieren hacerle a los Estados Unidos de América".

Y Shannon Burns, directora de una de las organizaciones republicanas más grandes del estado, dijo que el anuncio ha "encendido la mecha de una base inactiva".

"No importa lo que digan los comentaristas o las personas que se escandalizan, la base republicana es lo que importa para que Vivek gane", dijo Burns. "Si la base republicana sale a votar, ganamos".

Las encuestas muestran que los votantes están desanimados por el tono de la política estadounidense, incluso los republicanos que han respaldado a Trump. Una encuesta de Gallup publicada a finales del año pasado reveló que el 69 por ciento de los estadounidenses cree que el Partido Republicano y los republicanos han ido demasiado lejos con el uso de un lenguaje provocador para atacar a sus oponentes, mientras que el 60 por ciento opina lo mismo de los demócratas y del Partido Demócrata.

“Nuestra política es un reflejo de nosotros mismos, y creo que ahí es donde nos encontramos como país, por lo que nuestras campañas reflejan eso”, dijo Jason Savage, un veterano activista republicano de Maine que solía dirigir el Partido Republicano de Maine. Argumentó que demasiados candidatos republicanos intentan “replicar algo que vieron antes”.

“La gente realmente no necesita que seas Donald Trump”, dijo Savage. “Necesitan que seas tú mismo”.

Esta cuestión es particularmente relevante para Vance, quien está considerando abiertamente una campaña para 2028 y ha adoptado gran parte del estilo de Trump.

“La política es un negocio difícil”, dijo Vance, al reflexionar públicamente sobre el anuncio.

La respuesta de Vance enfureció a los republicanos que podrían postularse en su contra en 2028.

“Nuestra política es un reflejo de nosotros, y creo que esa es la situación actual de nuestro país”. Jason Savage, estratega republicano

"El vicepresidente Vance dijo hoy que si este anuncio de Vivek Ramaswamy era apropiado o no no era realmente su preocupación", declaró a The Post Chris Christie, exgobernador de Nueva Jersey y posible candidato para 2028. "¿En serio?"

Christie agregó: "El hecho de que Vance acepte este anuncio de campaña solo le da vida a la enfermedad que deberíamos estar tratando de curar".

Otra persona que antes era cercana a Trump dijo que el anuncio era uno de los ejemplos más claros de los riesgos de imitar a Trump.

"Trump es una aberración en la política estadounidense. Así que, aunque le haya dado buenos resultados a él… no estoy seguro de que sea fácilmente transferible a otras personas", dijo John Bolton, una figura republicana de larga trayectoria que se desempeñó durante el primer mandato de Trump antes de romper con el presidente.

Dado que el movimiento de Trump se basa más en su personalidad que en un conjunto de temas que unan a la gente, hay poco que sus sucesores puedan aprovechar más allá de su estilo, señaló.

“Realmente no hay un ‘-ismo’ que transmitir”, dijo Bolton.

Algunos republicanos argumentaron que el estilo político de Trump a menudo solo funciona cuando el entorno político le es favorable. Ahora se encuentra en su momento más bajo en las encuestas, que muestran un profundo descontento hacia Trump por la economía y los altos precios de la gasolina.

En 2016, su retórica grandilocuente encontró un electorado frustrado por ocho años de control demócrata de la Casa Blanca y la perspectiva de que una segunda política de la misma familia, Hillary Clinton, pudiera convertirse en presidenta. En 2024, los constantes ataques de Trump contra el presidente Joe Biden y la candidata demócrata Kamala Harris se toparon con un electorado inquieto que sentía que el gobierno demócrata les decía que la economía era sólida y no entendía el sufrimiento que causaban los altos precios.

“Pero el problema específico de este ciclo es que a nadie le importa que un político sea agresivo y ‘les dé una lección a los liberales’ cuando ni siquiera pueden pagar los alimentos, un tanque de gasolina y otras necesidades básicas”, dijo un operador republicano involucrado en varias campañas, quien habló bajo condición de anonimato para poder expresarse con franqueza sobre los candidatos de su partido.