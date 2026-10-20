Elecciones en Estados Unidos 2026: los demócratas buscan recuperar el poder en los estados y preparar el camino hacia 2028

La obsesión política nacional se ha centrado en la Cámara de Representantes y el Senado, y en si los republicanos perderán su control absoluto del poder federal. Pero el día de las elecciones podría traer consigo otro cambio profundo en el equilibrio de poder.

Los demócratas parecen estar en camino de gobernar la mayoría de los estados del país por primera vez desde 2010, lo que podría generar enormes ventajas para el partido en 2028 y más allá.

Con tres docenas de estados celebrando elecciones para gobernador, el mapa ofrece un sinfín de oportunidades para los demócratas, en parte porque 19 de esos puestos están en disputa en un clima en el que los vientos soplan en contra del partido que está en el poder.

Se considera que los demócratas tienen posibilidades iguales frente a sus oponentes republicanos en Georgia, Iowa y Ohio —ninguno de los cuales ha elegido a un gobernador demócrata en dos décadas—. Se muestran más competitivos de lo que casi nadie hubiera imaginado hace seis meses en bastiones republicanos como Texas y Florida. Mientras tanto, luchan por mantener los cargos ejecutivos en estados indecisos como Arizona, Michigan y Wisconsin.

Los demócratas buscan ampliar su presencia estatal

Un nuevo equilibrio de poder en las legislaturas estatales en todo el país culminaría una remontada espectacular desde el punto más bajo de los demócratas hace nueve años, cuando solo ocupaban 15 de las 50 gobernaciones del país. El número ahora es de 24, frente a las 26 del Partido Republicano.

Sin embargo, las contiendas por la gobernación rara vez despiertan el entusiasmo de los grandes donantes demócratas como lo hacen las elecciones al Senado y a la Cámara de Representantes.

“El mapa sigue creciendo cada vez más, pero nuestro presupuesto sigue siendo el mismo”, dijo Meghan Meehan-Draper, directora ejecutiva de la Asociación de Gobernadores Demócratas.

Por eso, los candidatos demócratas a gobernador están siendo superados ampliamente en gastos de campaña. A esa desventaja se suma que dos de sus mayores oportunidades para ganar escaños se encuentran en estados donde los demócratas se enfrentan a multimillonarios que financian sus propias campañas.

En Ohio, el republicano Vivek Ramaswamy ha invertido más de US$36 millones de su fortuna personal en la contienda, donde mantiene una gran ventaja en gastos de campaña frente a la exdirectora estatal de salud Amy Acton, la candidata demócrata. En Georgia, la disparidad es aún mayor. Se espera que el empresario multimillonario Rick Jackson, el candidato del Partido Republicano, gaste US$200 millones de su propio bolsillo en su contienda contra la exalcaldesa de Atlanta, Keisha Lance Bottoms.

“El mapa sigue creciendo cada vez más, pero nuestro presupuesto sigue siendo el mismo” Meghan Meehan-Draper, directora ejecutiva de la Asociación de Gobernadores Demócratas.

Trump cambia las estrategias de campaña

Las campañas de este año han dado un giro a algunos de los guiones tradicionales que seguían los demócratas al postularse para gobernador en territorio conservador.

“Siempre me dijeron que, en un estado bastante conservador, intentara no nacionalizar la contienda, que me centrara en Kansas, que me mantuviera con los pies en la tierra. Así que siempre tratamos de aislarnos de Washington tanto como fuera posible”, dijo Kathleen Sebelius, quien fue gobernadora de Kansas de 2003 a 2009. “Esta vez está sucediendo justo lo contrario, en gran parte porque las políticas del presidente son tan impopulares en todo el país”.

A los demócratas que buscan vincular a sus oponentes con el presidente Donald Trump también les ayuda el propio presidente, quien exigió lealtad a cambio de respaldos en las primarias republicanas y se aseguró de que los candidatos y los votantes supieran cuál era su papel en su selección.

Algunos, como el candidato republicano Byron Donalds en Florida, han eliminado discretamente las menciones a Trump de sus sitios web. Otros han intentado distanciarse cambiando su retórica, pero ese es un ejercicio delicado y complicado.

En enero, el candidato republicano de Wisconsin, Tom Tiffany, se declaró "profundamente honrado" de contar con el respaldo de Trump, lo que de hecho le despejó el camino en las primarias. Pero se mostró menos efusivo en una entrevista la semana pasada, cuando la reportera de televisión de Madison, Vanessa Kjeldsen, señaló que las encuestas recientes indicaban que solo el 38 por ciento de los habitantes del estado aprobaba la labor que está realizando Trump. Ella le preguntó a Tiffany si él se encontraba entre ellos.

“El presidente está haciendo lo que cree que es mejor para los Estados Unidos de América”, dijo Tiffany. “En lo que yo me enfoco es en ser el mejor gobernador posible en Wisconsin”.

En una declaración a The Washington Post, el director de comunicaciones de la Asociación de Gobernadores Republicanos, Kollin Crompton, dijo que los candidatos demócratas a gobernador hablan tanto de Trump porque "no pueden defender su propio historial de impuestos más altos, ciudades santuario y empresas que huyen de sus estados. (…) Si los demócratas obtienen el control, California e Illinois se convertirán en el modelo a seguir para el resto de Estados Unidos".

La impopularidad de algunas políticas de Donald Trump ha llevado a candidatos demócratas a vincular a sus rivales republicanos con el presidente durante las campañas estatales. (Foto Prensa Libre: EFE/EPA/JIM LO SCALZO)

Las gobernaciones podrían influir en las presidenciales de 2028

Aunque los cambios en quién gobierna cada estado no tienen el impacto inmediato en todo el país que tendría un cambio de mayoría en una o ambas cámaras del Congreso, el impacto nacional podría ser profundo, a partir de la contienda presidencial de 2028. Los gobernadores en funciones suelen contar con una base popular formidable y redes organizativas que pueden utilizar para movilizar a los votantes en sus estados.

Y ante el gran estancamiento en el Congreso, los estados se han vuelto cada vez más agresivos a la hora de establecer políticas sobre armas, salud, inmigración, medio ambiente y otros temas en los que la legislación federal suele quedar estancada. Casi todos los gobernadores tienen la facultad de nombrar jueces para los tribunales estatales, y la mitad de ellos designa a los magistrados de las cortes supremas estatales.

El censo de 2030 también entra en juego

A más largo plazo, los gobernadores y las legislaturas supervisarán la redistribución de escaños que se llevará a cabo después del Censo de 2030 —y posiblemente antes en algunos lugares—.

La población del "Sun Belt", donde los demócratas esperan ganar escaños de gobernador, ha estado creciendo, lo que significa que es probable que el censo resulte en que a esos estados se les asignen más escaños en el Congreso —y, con ellos, votos electorales—. Esto podría provocar un cambio drástico en el camino hacia la Casa Blanca, que actualmente pasa por siete estados indecisos, tres de los cuales se encuentran en el Alto Medio Oeste.

"Los gobernadores demócratas son los políticos electos demócratas más populares del país", dijo Meehan-Draper. Y si todo sale bien para los demócratas en noviembre, el partido espera que pronto haya más de ellos.