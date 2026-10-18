La millonaria apuesta de Elon Musk por los republicanos ante el riesgo de perder un escaño en Texas

Los demócratas recaudaron enormes cantidades de dinero en los meses previos a las elecciones de mitad de período, en su lucha por recuperar el control del Congreso.

Sin embargo, aunque los demócratas recaudaron más que los republicanos en las contiendas más reñidas por el Senado, los grandes donantes del Partido Republicano se han apresurado a cubrir la brecha.

Elon Musk, exasesor de la Casa Blanca del presidente Donald Trump y el hombre más rico del mundo, donó US$278 millones entre julio y septiembre a grupos que trabajan para proteger las mayorías republicanas en el Congreso, incluidos US$158 millones en septiembre al Senate Leadership Fund, un super PAC insignia del Partido Republicano, según los informes de financiamiento de campaña recientemente presentados. Desde principios de 2025, Musk ha donado US$369 millones para respaldar a los republicanos, lo que lo convierte en el mayor donante individual de la historia de las elecciones federales.

El dinero está impulsando los esfuerzos de los republicanos para rescatar al candidato republicano al Senado por Texas, Ken Paxton, quien derrotó al senador John Cornyn en las primarias, pero se ha quedado rezagado en las encuestas frente al candidato demócrata, el diputado estatal James Talarico. Las encuestas han avivado la ansiedad entre los republicanos ante la posibilidad de que el partido pierda un escaño en el Senado en este estado profundamente conservador por primera vez en décadas.

Intensa campaña

Un nuevo super PAC, el Texas PAC, comenzó a publicar anuncios el mes pasado atacando a Talarico, financiados en su totalidad con US$158 millones provenientes del Senate Leadership Fund, poco después de que este recibiera las contribuciones de Musk. Musk también donó US$10 millones en agosto al Lone Star Liberty PAC, otro super PAC que apoya a Paxton.

La campaña de Paxton recaudó US$10 millones entre el 1 de julio y el 30 de septiembre, una fracción de los US$60 millones que recaudó la campaña de Talarico. Sin embargo, Texas PAC y otros grupos externos le han dado a Paxton una ventaja en las ondas. Los republicanos han gastado unos US$120 millones más que los demócratas en publicidad en la contienda por el Senado de Texas desde el Día del Trabajo, según AdImpact, una empresa de seguimiento de anuncios.

Los demócratas aventajan en recaudación

Una dinámica similar se está dando en otras contiendas.

Los republicanos recaudaron menos que sus oponentes en 12 de las 13 contiendas por el Senado que el informe no partidista Cook Political Report considera más reñidas; en algunos casos, por márgenes enormes.

El senador Jon Ossoff (demócrata por Georgia) recaudó US$33 millones en el tercer trimestre del año; su rival republicano, el diputado Mike Collins, recaudó US$2.8 millones. Adam Hamilton, un demócrata que se enfrenta al senador Roger Marshall (republicano por Kansas) en un estado que no ha elegido a un senador demócrata desde 1932, recaudó US$9.8 millones. Marshall recaudó apenas US$866 mil. Y el senador Dan Sullivan (republicano por Alaska) recaudó US$2.7 millones, mientras que su rival demócrata, la excongresista Mary Peltola, recaudó US$16.5 millones.

Con la ayuda de Musk, el Senate Leadership Fund recaudó US$272 millones en el tercer trimestre. El Senate Majority PAC, su contraparte demócrata, recaudó US$151 millones.

Elon Musk donó US$278 millones entre julio y septiembre a grupos que buscan proteger las mayorías republicanas en el Congreso. (Foto Prensa Libre: EFE/EPA/SHAWN THEW)

El gasto republicano toma ventaja

Este dinero ha ayudado a los republicanos a obtener una ventaja en el gasto en algunas contiendas durante las últimas semanas antes del día de las elecciones. Los republicanos han gastado más que sus rivales en ocho de las 13 contiendas por el Senado más reñidas desde el Día del Trabajo, con la ayuda de super-PAC aliados, entre ellos MAGA Inc., que está controlado por los asesores de Trump, según AdImpact. Las disparidades son especialmente marcadas en algunas de las contiendas por el Senado más reñidas: los republicanos han gastado unos US$60 millones más que los demócratas en Ohio desde el Día del Trabajo y unos US$13 millones más en Michigan.

Los republicanos no tienen una ventaja en el gasto en todas partes. Los demócratas han gastado más desde el Día del Trabajo en Carolina del Norte —donde se espera que ganen un escaño vacante que actualmente ocupa un republicano— y en Georgia, donde Ossoff es el favorito para ganar. También han gastado más en Kansas, Iowa y Carolina del Sur.

El gasto de los republicanos no está rindiendo tanto como el de los demócratas porque los PAC de Texas y los super PAC vinculados a Trump no comenzaron a reservar tiempo de transmisión en televisión de manera seria hasta septiembre, cuando los precios son más altos. Además, los super PAC no obtienen las tarifas con descuento que reciben las campañas y deben pagar más para transmitir la misma cantidad de anuncios.

La disputa por el control del Congreso

Los demócratas necesitan ganar cuatro escaños para recuperar el Senado, incluyendo al menos dos en distritos donde Trump ganó por un margen de dos dígitos en 2024. El partido tiene un camino más fácil para recuperar la Cámara de Representantes, donde los demócratas necesitan ganar tres escaños entre docenas de contiendas reñidas.

El House Majority PAC, el principal super PAC demócrata en las contiendas por la Cámara de Representantes, y un grupo aliado que no revela a sus donantes, dijeron que habían recaudado US$514 millones a lo largo del ciclo, incluidos US$230 millones en el tercer trimestre de este año. El Congressional Leadership Fund, el principal super PAC republicano en las contiendas por la Cámara de Representantes, y una organización sin fines de lucro aliada afirmaron haber recaudado US$370 millones de dólares a lo largo del ciclo.

Musk donó US$20 millones al Congressional Leadership Fund en el tercer trimestre, al igual que Timothy Mellon, un multimillonario reservado y heredero de una fortuna bancaria.

Gran parte del dinero que apoya a demócratas y republicanos permanece oculto tras organizaciones sin fines de lucro que no revelan a sus donantes.

One Nation, que no revela a sus donantes, donó más de US$62 millones de dólares el mes pasado al Senate Leadership Fund, lo que la convierte en el segundo mayor donante del super PAC republicano después de Musk.

El Senate Majority PAC, el super PAC demócrata, recaudó US$41 millones de Majority Forward y US$27 millones del Economic Opportunity Fund, ninguna de las cuales revela a sus donantes. Los principales donantes individuales del super PAC en el tercer trimestre fueron Fred Eychaner, un ejecutivo de medios de Illinois que donó US$7 millones; el cofundador de LinkedIn, Reid Hoffman, quien donó US$5 millones; y el multimillonario de la tecnología Dustin Moskovitz y su esposa, Cari Tuna, quienes donaron US$4 millones cada uno.

El líder de la minoría del Senado, Chuck Schumer (demócrata por Nueva York), ha dicho que los demócratas tienen muchas posibilidades de recuperar el Senado, incluso si gastan menos que sus oponentes.

“No necesitamos tanto dinero como ellos, dado el clima político y el terreno”, dijo Schumer en una entrevista el mes pasado. “Todo lo que necesitamos es lo suficiente para mantenernos en la contienda y poder responderles”.