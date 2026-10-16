Rusia, China e Irán usan IA para influir en las elecciones de EE. UU.: así operan sus campañas

Rusia, Irán y China están utilizando herramientas de inteligencia artificial (IA) para intensificar sus campañas de desinformación antes de las elecciones de mitad de mandato en Estados Unidos, según fuentes conocedoras de los análisis de inteligencia estadounidense e investigadores independientes.

Los adversarios de Estados Unidos han estado utilizando programas de IA generativa, como ChatGPT, de OpenAI, y Claude, de Anthropic PBC, para planificar con facilidad campañas de propaganda a gran escala destinadas a sembrar la división e influir en los resultados políticos en el extranjero. Funcionarios e investigadores estadounidenses temen ahora que actores malintencionados puedan utilizar esas mismas tácticas para atacar las elecciones de mitad de mandato del 3 de noviembre, aunque no está claro que lo estén haciendo actualmente.

También preocupa que los rivales geopolíticos intenten manipular los chatbots de IA para influir en los resultados de las búsquedas asistidas por esta tecnología y hacer que la desinformación parezca más legítima. Rusia ha sido la más agresiva en sus campañas en línea relacionadas con las elecciones de mitad de mandato en Estados Unidos hasta el momento, mientras que China e Irán también han estado activos, según dos fuentes que hablaron bajo condición de anonimato para comentar análisis que no eran públicos.

Si bien los actores malintencionados llevan mucho tiempo utilizando herramientas de IA para crear noticias falsas, difundir desinformación y producir videos ultrafalsos (deepfakes), los enormes avances en la tecnología de IA generativa plantean un nuevo desafío para Estados Unidos y otras naciones.

“Estas herramientas pueden ayudar a los actores extranjeros a planificar sus operaciones, identificar a los públicos objetivo y determinar cómo hacer que su injerencia sea más efectiva”, declaró el senador Mark Warner, de Virginia, el principal demócrata del Comité de Inteligencia del Senado.

“Se trata de una evolución significativa de la amenaza, y debemos tomarla en serio. Necesitamos anticiparnos a nuestros adversarios, no ir a remolque”.

Campañas de influencia antes de las elecciones

Las campañas de influencia también están aumentando en sofisticación en un momento en que el Gobierno de Trump ha desmantelado programas gubernamentales destinados a combatir esos esfuerzos, como el Grupo de Trabajo sobre Influencia Extranjera del FBI y el Centro de Influencia Maligna Extranjera de la Oficina del Director de Inteligencia Nacional, con el argumento de que restringían la libertad de expresión.

“A medida que las capacidades han aumentado, nosotros hemos disminuido”, dijo Bret Schafer, director sénior de políticas e investigación de operaciones de información del Instituto para el Diálogo Estratégico, refiriéndose a Estados Unidos. “Parece que este es el momento en que necesitábamos a todos trabajando juntos en este nuevo tema”.

Las campañas de influencia en línea dirigidas a los votantes estadounidenses antes de las elecciones de mitad de mandato ya están en marcha, pero no hay pruebas de que agentes extranjeros estén atacando la infraestructura electoral o intentando interferir directamente en el recuento de votos, añadieron las fuentes.

La Embajada de Rusia no respondió a una solicitud de comentarios enviada por correo electrónico. No fue posible contactar por teléfono con un portavoz de la misión iraní ante la ONU. Un portavoz de la Embajada de China declaró que ese país se opone a la difusión de desinformación con fines políticos y al uso de cuestiones de ciberseguridad para difamarlo.

“La administración Trump está tomando medidas decisivas para proteger nuestras elecciones, lo que incluye enjuiciar los delitos electorales, fortalecer la seguridad de la infraestructura electoral y proteger a los votantes vulnerables del fraude y la coacción”, dijo la portavoz de la Casa Blanca, Lauren Bis, en un comunicado enviado por correo electrónico.

El presidente Donald Trump también ha rechazado repetidamente las evaluaciones de la inteligencia estadounidense sobre los esfuerzos rusos para ayudar a su campaña del 2016, aunque aprovechó un discurso en horario estelar este verano para acusar a China de interferir en las elecciones estadounidenses del 2020.

En sus campañas de influencia vinculadas a las elecciones de mitad de mandato, agentes rusos han intentado desacreditar a legisladores estadounidenses que han apoyado a Ucrania, mientras que los intentos respaldados por China se han dirigido a contiendas electorales específicas relevantes para las relaciones entre Estados Unidos y China, según una fuente conocedora de los análisis de inteligencia estadounidense. Los intentos iraníes han buscado socavar la confianza en el sistema electoral estadounidense en su conjunto, añadió la misma fuente.

Es difícil determinar el posible efecto en las elecciones de mitad de mandato, en parte porque los esfuerzos pueden estar dirigidos a influir en los votantes sobre un tema más amplio, como el apoyo de Estados Unidos a Ucrania, en lugar de una contienda específica para el Congreso.

Rusia, China e Irán usan IA para potenciar campañas de desinformación antes de las elecciones de medio mandato en EE.UU. ¿Cómo podrían influir en los votantes? https://t.co/Wgt06WzlDb — Bloomberg Línea (@BloombergLinea_) October 15, 2026

Cómo utilizan la IA para difundir propaganda

Sin embargo, las mayores empresas de Silicon Valley han destacado recientemente cómo sus herramientas de IA se están utilizando para ampliar el alcance de las campañas de desinformación, incluso en las elecciones europeas.

“Tenemos pruebas de que esta ha sido su estrategia en Europa”, afirmó Leah Siskind, investigadora de IA en la Fundación para la Defensa de las Democracias. “¿Por qué no harían lo mismo en Estados Unidos?”.

Anthropic ha documentado en detalle los intentos de agentes rusos e iraníes de utilizar Claude para crear redes de perfiles falsos en redes sociales, sitios web de noticias y otros contenidos engañosos. En septiembre, la empresa de IA anunció que había desactivado cuentas que utilizaban Claude para crear y distribuir contenido editorial a medios estatales rusos, incluida la difusión de afirmaciones falsas sobre la presidenta moldava Maia Sandu antes de las elecciones parlamentarias del país en el 2025.

OpenAI y Anthropic afirmaron que las políticas de sus empresas prohíben el uso de sus productos para difundir contenido engañoso sobre elecciones y procesos de votación. Los equipos de seguridad de ambas compañías detectan y desarticulan campañas de influencia extranjera y operaciones encubiertas, y publican informes periódicos sobre ellas.

“Detectar e interrumpir el uso indebido y malintencionado de nuestros modelos es una prioridad fundamental para nuestro equipo de investigación”, declaró un portavoz de OpenAI.

La semana pasada, OpenAI afirmó que una operación rusa utilizó ChatGPT para ayudar a establecer un falso centro de estudios y contratar a empleados que desconocían el engaño, como parte de una campaña para socavar la reputación de Ucrania en América Latina. La iniciativa parecía estar dirigida a influir en los resultados políticos locales de la región.

OpenAI también afirmó que agentes iraníes utilizaron herramientas de IA para perfeccionar artículos y propuestas editoriales, así como para generar comentarios en redes sociales centrados en la guerra de Irán y, en algunos casos, en la política estadounidense. Consiguieron que esos contenidos fueran publicados por una docena de medios de comunicación digitales de todo el mundo.

Al mismo tiempo, CASM Technology, un laboratorio especializado en integridad de la información, descubrió que agentes rusos atacaron deliberadamente a los chatbots de IA, en lugar de a los buscadores tradicionales, y consiguieron que citaran como legítimas afirmaciones falsas de un grupo de propaganda en casi 500 de 3,000 consultas, según un informe de julio publicado por el centro de estudios británico Demos.

El riesgo de manipular las respuestas de los chatbots

Siskind, de la Fundación para la Defensa de las Democracias, afirmó que el problema es aún más preocupante ahora que más estadounidenses dependen de los chatbots. Aproximadamente la mitad de los adultos estadounidenses los utilizan, según el Centro de Investigación Pew. Las campañas de propaganda pueden beneficiarse de los resultados de la IA, ya que muchos medios de comunicación tradicionales impiden que esta tecnología rastree sus sitios web por motivos de derechos de autor.

Los chatbots de IA también pueden extraer inadvertidamente propaganda directamente de medios estatales o sitios web de gobiernos extranjeros, especialmente cuando no hay mucha información sobre un tema en particular, una tendencia que destacó un informe del 12 de octubre del Índice Global de Desinformación.

Schafer, del Instituto para el Diálogo Estratégico, afirmó que la verdadera preocupación radica en la facilidad con la que los actores malintencionados pueden llevar a cabo una campaña integral utilizando agentes de IA, que se encargarían de todo, desde la recopilación de información hasta la creación y distribución de contenido falso.

“Esto va a mejorar a Rusia, China e Irán”, afirmó.

The New York Times y The Washington Post fueron los primeros en informar sobre los análisis de la inteligencia estadounidense relacionados con las campañas de influencia extranjera.