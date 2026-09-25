Guatemalteco desaparecido en el frente ruso fue cabo del Ejército y pidió su baja en el 2010

Carlos Alfredo González, el guatemalteco reportado como desaparecido después de incorporarse a las fuerzas rusas que combaten en Ucrania, perteneció al Ejército de Guatemala y alcanzó el grado de cabo, confirmó el ministro de la Defensa, Henry Sáenz.

Según la información proporcionada por el funcionario, González causó alta el 1 de diciembre del 2008 en la 4.ª Brigada de Infantería y permaneció en la institución hasta el 30 de enero del 2010.

“Él se fue de baja a su solicitud”, respondió Sáenz a Prensa Libre.

González nació el 21 de octubre de 1990 y trabajaba como mecánico, según el testimonio de su esposa, Sarah Illescas, publicado por Infobae. Ella confirmó a Prensa Libre que sostiene lo declarado a ese medio.

Según Illescas, González salió de Centroamérica el 15 de junio del 2026. Viajó desde El Salvador hacia Panamá, luego a Estambul y finalmente a Moscú, donde llegó el 17 de junio.

La oferta que recibió, de acuerdo con capturas y mensajes revisados por su esposa, incluía un bono de entre US$23 mil y US$50 mil, un salario mensual de entre 210 mil y 280 mil rublos y beneficios migratorios.

Illescas relató que, al principio, González le dijo que trabajaría como mecánico. Después pasó por exámenes médicos, entrenamiento y fue enviado a una zona de operaciones.

Con el tiempo, le informó que ya no tenía su pasaporte y que se encontraba fuera de Rusia, en territorio de combate.

La esposa aseguró además que González llevaba una jeringa o ampolla que, según él, debía utilizar en caso de ser capturado por fuerzas ucranianas. Esa afirmación corresponde al testimonio familiar y no ha sido confirmada por autoridades rusas ni guatemaltecas.

Illescas dijo también que González le informó que había recibido dos salarios, pero que el dinero permanecía en una cuenta rusa y no pudo ser enviado a Guatemala.

La última comunicación ocurrió el 8 de septiembre del 2026. Ese día, según la esposa, González le dijo que se preparaba para salir a una misión en una zona boscosa. Desde entonces no ha vuelto a comunicarse con su familia.

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Fue cabo en Guatemala

La Ley Constitutiva del Ejército ubica el grado de cabo dentro del personal de tropa. En la escala jerárquica de la Fuerza de Tierra, está por encima de soldado y soldado de primera y por debajo de sargento segundo. La oficialidad comienza con el grado de subteniente.

La 4.ª Brigada de Infantería “General Justo Rufino Barrios”, donde González estuvo de alta, tiene su sede en Cuyotenango, Suchitepéquez.

Defensa confirmó su grado, las fechas de alta y baja y que dejó la institución a solicitud propia.

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