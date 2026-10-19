Elon Musk promete regalar acciones de SpaceX a 72 millones de menores en Estados Unidos: ¿cuánto valdrían?

El magnate Elon Musk prometió este 19 de octubre que en 2027 regalará una acción de su empresa aeroespacial SpaceX a cada niño de Estados Unidos.

“El año que viene, regalaré una de mis acciones de SpaceX a cada niño de Estados Unidos”, aseguró Musk en X. “Esta será la primera de muchas”, añadió.

Musk no dio más detalles sobre la transferencia ni sobre las condiciones del supuesto regalo. Según la última estimación de la Oficina del Censo, hay 72 millones de menores de 18 años en Estados Unidos.

Tras la salida a bolsa de SpaceX en junio, Musk conservó entre el 42% y el 43% de las acciones de la compañía.

La presidenta de SpaceX, Gwynne Shotwell, anunció en julio que ella y su marido donarían una acción de la empresa a cada uno de más de dos millones de menores, por medio de las cuentas Trump.

A diferencia de la propuesta de Musk, la de Shotwell estaba dirigida específicamente a menores de entre 11 y 17 años que viven en zonas con ingresos familiares medios más bajos, con especial atención a quienes residen cerca de su casa, en el centro de Texas.

Next year, I will give one of my SpaceX shares to every kid in America. This will be the first of many. — Elon Musk (@elonmusk) October 19, 2026

El 16 de octubre, las acciones de la compañía cerraron en US$146.03. Si mantuvieran esa cotización en el momento de la transferencia, la operación estaría valorada en más de US$10 mil 500 millones.

Esta no es la primera vez que Musk promete regalos. Durante la campaña de las pasadas elecciones presidenciales, anunció que entregaría un millón de dólares al día a votantes registrados en alguno de los estados más disputados entre Donald Trump y Kamala Harris que firmaran una declaración a favor de “la libertad de expresión y el derecho a portar armas”.

Está previsto que el 20 de octubre SpaceX publique sus últimos resultados financieros trimestrales.

En sus primeras cuentas, presentadas en agosto, la compañía aeroespacial y de inteligencia artificial (IA) reportó una pérdida neta de US$5 mil 488 millones en el primer semestre del 2026, un aumento interanual del 257%.