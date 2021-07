La historia de la influencer que murió en México: el tratamiento en la piel para campaña de belleza que indigna a Guadalajara

Odalis Santos era influencer y deportista en Gualadajara, México. (Foto Instagram/@odalis_sm).

El caso ha causado indignación en Guadalajara y fue publicado en varios medios y redes sociales en donde circula información, aún no confirmada por alguna autoridad, acerca de que Odalis fue contratada para una campaña de belleza y terminó muerta.

Por medio de Instagram, según una nota publicada en cadenanoticias.com, la joven compartió historias que indicaban se realizaría un tratamiento llamado “Mira Dy” con la empresa “Skin Piel”, con el fin de evitar el exceso de sudoración.

En esa red social sus seguidores aseguran haber visto cuando ella está dentro de la clínica con una mujer, misma que explica el proceso del tratamiento, que aparentemente era “fácil y seguro”, pero, al parecer, ocurrió todo lo contrario, agrega la nota de cadenanoticias.com

Piden justicia

Horas más tarde, amigos de la influencer reportaron su muerte y denunciaron una supuesta negligencia a la clínica de belleza, por no estar capacitados para una emergencia médica como la que aparentemente ocurrió con Santos.

“Era una joven emprendedora, deportista y llena de sueños; hoy ha muerto, murió por negligencia en una clínica donde fue a un tratamiento para disminuir la sudoración en axilas. Odalis Santos Mena, era una deportista e influencer en Guadalajara, y hoy por la mañana acudió a la clínica SkinPiel, donde la habían contratado para promocionar un tratamiento para la reducción de sudoración que prometía ser fácil y seguro”, señalaron algunos seguidores, al tiempo que piden justicia para Odalis por negligencia médica.

Misses de México, en Instagram, sitio donde participaba la joven deportista, señaló que “Por comunicado de familiares directos, se confirmó que no recibió una asistencia profesional durante su intervención. La clínica fue negligente ya que no cuenta con los requisitos indispensables de salud que solicita la #Cofepris para el caso de una emergencia médica; quienes la atendieron no eran médicos especialistas sino empleados y no tomaron las medidas necesarias para hacer el tratamiento. Ante lo ocurrido, su familia denunció los hechos a la #FiscalíaDelEstadoDeJalisco y se abrió una carpeta de investigación”.