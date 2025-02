La Iglesia de México pide evitar especulaciones sobre la salud del papa Francisco

El papa Francisco sigue bajo observación tras sufrir una crisis respiratoria prolongada que lo ha llevado a necesitar oxígeno de alto flujo, generando preocupación entre millones de fieles en todo el mundo.

La Iglesia católica de México instó este domingo a no especular sobre la salud del papa Francisco ni adelantarse a los hechos, luego de que su estado se agravara el sábado debido a una crisis respiratoria que requirió oxígeno y transfusiones de sangre.

A través de su editorial en el Semanario Desde la Fe, la Iglesia mexicana pidió a los fieles enfocarse en la oración y evitar la difusión de rumores.

"Como fieles creyentes, sabemos que nuestra arma más poderosa es la oración. En momentos delicados, conviene enfocarnos en ello y no ahondar en especulaciones, rumores o adelantarse a los hechos", señaló la publicación.

El mensaje llegó luego de que fuentes vaticanas informaran que el papa, de 88 años, pasó la noche del sábado en descanso, aunque el domingo por la mañana aún necesitaba oxígeno y presentaba más dolor que en días anteriores.

No obstante, en las redes sociales de Vatican News se reposteó este domingo, 23 de febrero, un mensaje del Papa Francisco, en el que, a las 6 de la mañana (hora de Europa), expresaba su agradecimiento por las muestras de apoyo que ha recibido de personas de todo el mundo.

En estos días me han llegado muchos mensajes de afecto y me han impresionado especialmente las cartas y dibujos de los niños. ¡Gracias por esta cercanía y por las oraciones de confortación que he recibido de todo el mundo!