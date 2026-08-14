La mayor cifra en 35 años: EE. UU. registra más de 2 mil 500 casos de sarampión y qué estados son los más afectados

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La mayor cifra en 35 años: EE. UU. registra más de 2 mil 500 casos de sarampión y qué estados son los más afectados

EE. UU. registra 2 mil 566 casos de sarampión en lo que va del 2026, la cifra más alta desde 1991, según un reciente reporte del CDC.

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Jornada de vacunación contra el sarampión en Ciudad de Guatemala

FOTO ILUSTRATIVA. Un integrante del Ministerio de Salud de Guatemala prepara una vacuna contra el sarampión. (Foto Prensa Libre: EFE)

El Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, en inglés) informó este 14 de agosto que en EE. UU. se han registrado 2 mil 566 casos de sarampión, la cifra más alta desde 1991.

Los CDC añadieron que también se registraron 38 brotes de la enfermedad en lo que va del 2026, a falta de una cuarta parte del año.

También detallaron que el 93% de los casos de sarampión ocurrió en personas no vacunadas y que dos de cada tres, es decir, el 67%, se reportaron en niños y jóvenes de 0 a 19 años.

Pese a las cifras, la agencia federal indicó que en el 2026 no se han registrado muertes por sarampión en EE. UU., a diferencia de los tres casos registrados en el 2025.

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Un total de 47 estados han reportado casos de sarampión. Los más afectados son Carolina del Sur (670), Utah (526), Pensilvania (280), Texas (190), Virginia (176), Florida (141) y Arizona (109).

Este aumento de casos ocurre en medio de una caída en los índices de vacunación de los niños en edad preescolar, que descendieron del 95.2% en el ciclo escolar del 2019 al 2020 al 92.5% en el del 2024 al 2025.

Esto, según los CDC, ha dejado a aproximadamente 286 mil estudiantes "en riesgo".

La inmunidad de rebaño requiere que más del 95% de las personas de una comunidad estén vacunadas.

Este es un nivel que solo alcanzan Alabama, California, Connecticut, Maine, Maryland, Massachusetts, Misisipi, Nueva York, Rhode Island y Virginia, según los datos del organismo federal.

Lea también: Sarampión puede debilitar las defensas del organismo, advierte Salud

ESCRITO POR:

Pavel Arellano

Periodista de Prensa Libre especializado en monitoreo de redes sociales con 3 años de experiencia.

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Redacción EFE

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