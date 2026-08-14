La mayor cifra en 35 años: EE. UU. registra más de 2 mil 500 casos de sarampión y qué estados son los más afectados

El Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, en inglés) informó este 14 de agosto que en EE. UU. se han registrado 2 mil 566 casos de sarampión, la cifra más alta desde 1991.

Los CDC añadieron que también se registraron 38 brotes de la enfermedad en lo que va del 2026, a falta de una cuarta parte del año.

También detallaron que el 93% de los casos de sarampión ocurrió en personas no vacunadas y que dos de cada tres, es decir, el 67%, se reportaron en niños y jóvenes de 0 a 19 años.

Pese a las cifras, la agencia federal indicó que en el 2026 no se han registrado muertes por sarampión en EE. UU., a diferencia de los tres casos registrados en el 2025.

Un total de 47 estados han reportado casos de sarampión. Los más afectados son Carolina del Sur (670), Utah (526), Pensilvania (280), Texas (190), Virginia (176), Florida (141) y Arizona (109).

Este aumento de casos ocurre en medio de una caída en los índices de vacunación de los niños en edad preescolar, que descendieron del 95.2% en el ciclo escolar del 2019 al 2020 al 92.5% en el del 2024 al 2025.

Esto, según los CDC, ha dejado a aproximadamente 286 mil estudiantes "en riesgo".

La inmunidad de rebaño requiere que más del 95% de las personas de una comunidad estén vacunadas.

Este es un nivel que solo alcanzan Alabama, California, Connecticut, Maine, Maryland, Massachusetts, Misisipi, Nueva York, Rhode Island y Virginia, según los datos del organismo federal.

Public health specialists told ABC News that "breaking up" the MMR vaccine into three separate shots could have detrimental effects, especially as the U.S. currently faces the highest number of measles cases recorded in more than three decades. https://t.co/4N69SNcA7s — ABC News (@ABC) August 14, 2026

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