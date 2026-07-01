¿Qué decía la misteriosa pancarta que una pareja llevó hasta la cima del Empire State Building para comprometerse?

Dos personas subieron este miércoles 1 de julio, sin autorización, a la antena situada en la cima del Empire State Building, en la Ciudad de Nueva York, donde desplegaron una pancarta con un mensaje a favor del amor y la paz, y en contra de la guerra. Posteriormente fueron detenidas.

Se trataba de un hombre y una mujer, ambos encapuchados y vestidos de negro, quienes mostraron una pancarta con el mensaje en inglés: "Cuando el poder del amor venza al amor del poder, el mundo conocerá la paz".

En imágenes captadas desde un helicóptero por medios locales se observa cómo la pareja desciende de la antena y, en una plataforma cercana a la cima del Empire State Building, el hombre le propone matrimonio a la mujer, tras lo cual ambos se besan.

La pareja se encuentra bajo custodia de la Policía de la Ciudad de Nueva York, según medios locales.

Las dos personas fueron identificadas como Ivan "Vanya" Beerkus y Angela Nikolau, una pareja rusa de escaladores profesionales de rascacielos, ambos radicados en la Ciudad de Nueva York.

La pareja protagonizó en el 2024 el documental Skywalkers: Una historia de amor.

Beerkus y Nikolau son conocidos por escalar rascacielos sin cuerdas ni arneses. En ese documental relatan, entre otras hazañas, cómo ascendieron la torre Merdeka 118, en Kuala Lumpur, la segunda estructura más alta del mundo.

En una entrevista concedida a Variety ese mismo año, comentaron que acababan de mudarse a la Ciudad de Nueva York y que aún les quedaban "edificios por conquistar".

🚨 BREAKING: 2 people have climbed the Empire State Building in New York to fly a flag. The flag reads “When the power of love beats the love of power the world knows peace.” pic.twitter.com/YrIudqf9Lx — FOX 4 NEWS (@FOX4) July 1, 2026

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