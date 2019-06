La NASA quiere tener una presencia sostenible en la Luna a partir de 2028

Este es el programa presentado a la prensa este martes, durante la segunda jornada del Salón Aeronáutico de Le Bourget, al norte de París, por el administrador de la agencia espacial estadounidense, Jim Bridenstine, que insistió en que la misión a la Luna fijada en diciembre de 2017 por el presidente, Donald Trump, es “ir de forma sostenible“.

Eso significa que hay que crear una plataforma orbital que tenga una vida útil de una quincena de años para utilizarla como base para que se pueda inspeccionar cualquier parte del satélite, indicó Bridenstine.

Pero también como escala para en el futuro preparar con los recursos disponibles allí la propulsión hasta Marte, un viaje que necesita al menos dos años de permanencia.

La plataforma orbital de esa misión a la Luna, bautizada Artemis, aprovechará la experiencia de la Estación Espacial Internacional (ISS) que lleva más de 20 años habitada.

A su vez servirá para probar la tecnología que habrá que desarrollar para Marte, que tiene un interés particular porque allí hay elementos (un océano y una atmósfera) que hacen potencialmente posible la vida.

We are going to the Moon — to stay.

We will build sustainable infrastructure to support missions to Mars and beyond. This is what we’re building. This is what we’re training for. We are going. #Moon2024 pic.twitter.com/dgL6NoZ2Rj

— NASA (@NASA) May 14, 2019