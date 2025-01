La nueva ley de inmigración que se inspiró en el asesinato de una joven a manos de un venezolano

El pasado miércoles 20 de noviembre del 2024, el inmigrante venezolano de 26 años, José Antonio Ibarra, fue condenado a cadena perpetua por haber "asesinado con malicia" a la estudiante de enfermería Laken Riley de 22 años, durante la mañana del jueves 23 de febrero en la ciudad de Athens, ubicada en el estado de Georgia.

Este caso acaparó la atención de la población norteamericana debido a que el presidente electo, Donald Trump, decidió utilizarlo durante su campaña electoral para condenar la inmigración en Estados Unidos, con la intención de recibir el apoyo suficiente para llevar a cabo las deportaciones de millones de personas indocumentadas.

"No hay fin para el dolor, el sufrimiento y la pérdida que hemos experimentado y seguiremos soportando. En ese día horrible, mi preciosa hija fue atacada y golpeada por un asesino que no tuvo piedad. Laken luchó por su vida y su dignidad para salvarse de ser brutalmente violada por ese monstruo”, manifestó la madre de la victima.

Ante esta lamentable situación, surgió el proyecto de ley "Laken Riley", el cual actualmente se encuentra en fase de debate en el Senado estadounidense; sin embargo, podría entrar en vigor a partir del próximo lunes 20 de enero, cuando el magnate neoyorquino inicie su segundo mandato como presidente del país norteamericano.

El proyecto de ley "Laken Riley" afectará directamente a los inmigrantes irregulares en Estados Unidos, ya que una acusación de hurto o robo será motivo de arresto y probablemente deportación, tomando en cuenta que el venezolano indocumentado que asesinó a la universitaria había sido acusado previamente por delitos menores.

La ley también le permitirá a cualquier estado demandar al gobierno federal si por algún motivo se libera a un indocumentado bajo custodia; una polémica medida que cuenta principalmente con el apoyo del Partido Republicano de Donald Trump, aunque también ha sido bien recibida por numerosos congresistas y senadores demócratas.

Los defensores del proyecto consideran que la ley "aumentará la seguridad ciudadana" en los Estados Unidos, mientras que los críticos aseguran que estas medidas "violan la presunción de inocencia" de los inmigrantes, tomando en consideración que el Departamento de Seguridad Nacional estará obligado a detener a más extranjeros irregulares.

Esta nueva ley se alinea directamente con las nuevas políticas de Donald Trump, las cuales serán aplicadas a partir de su próximo mandato y se basan en su promesa de llevar a cabo la mayor deportación en la historia de Estados Unidos, donde los mayores perjudicados serán los inmigrantes indocumentados con antecedentes penales.

Según algunos expertos en política estadounidense, la ley "Laken Riley" facilitará la deportación de cualquier persona que haya sido condenada por algún delito menor (Robo, posesión de drogas, embriaguez pública, vandalismo, y prostitución, entre otros), ya que el proceso se tramitará durante el arresto y no habrá necesidad de juicio.

"Estoy a favor de darle a las autoridades las herramientas necesarias para prevenir tragedias, mientras nosotros trabajamos en soluciones integrales para nuestro sistema", afirmó John Fetterman, el senador del Partido Demócrata por Pensilvania, uno de los estados que cambiaron su voto a republicano durante las elecciones del 2024.

