La Policía brasileña libera a rehenes de autobús y abate al secuestrador

“Fue necesario disparar”, declaró a la televisión Globo el coronel Mauro Fliess, precisando que 31 personas se hallaban retenidas en se momento como rehenes en el bus y no 16 como se había indicado previamente.

Al menos seis rehenes habían sido liberados previamente. La toma de rehenes se inició hacia las 5H30 locales (08H30 GMT).

La policía intentaba negociar con el secuestrador, que según el portal G1 tenía una pistola y un bidón de gasolina, cuando se oyeron los disparos que lo abatieron, provocando aplausos de la muchedumbre de curiosos presentes en el lugar.

“La prioridad absoluta es la protección de los rehenes”, tuiteó poco antes del desenlace el gobernador del estado de Rio, Wilson Witzel.

Estou acompanhando desde cedo, com atenção, o sequestro do ônibus na ponte Rio Niterói. Estou em contato direto com o comando da Polícia Militar, que trabalha para encerrar o caso da melhor maneira possível. A prioridade absoluta é a proteção dos reféns.

