El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, protagonizó un nuevo enfrentamiento con la prensa al insultar públicamente a dos reporteras que le cuestionaron sobre la liberación del estadounidense Stephen James Hubbard.

A su salida de la Casa Blanca rumbo a un mitin, el mandatario arremetió contra Kaitlan Collins, periodista de CNN, a quien se dirigió: “No sabes de lo que hablas. Tienes un bajo coeficiente intelectual, eres tonta y trabajas para la CNN”.

Poco después, al ser abordado por otra comunicadora de ABC News por el mismo tema, Trump reiteró los ataques verbales al señalar: “Eres una persona estúpida y por cierto, tu canal es el peor de todos”.

La molestia del gobernante se originó cuando la prensa intentó esclarecer si la liberación del profesor estadounidense estaba conectada con una reciente decisión de la administración de no aplicar sanciones económicas a Moscú. La interrogante incomodó a la Casa Blanca debido a que, horas antes, el propio mandatario había admitido en sus redes sociales que “si se hubiesen impuesto las sanciones, sin duda esas negociaciones se habrían detenido por completo”.

El trasfondo de las sanciones y el futuro de la sala de prensa

La relación entre la administración y los medios también se refleja en el ámbito legal y logístico dentro de la sede presidencial.

Actualmente, el gobierno mantiene disputas judiciales para bloquear el acceso de ciertos reporteros a las instalaciones, mientras circulan reportes de que "el Ejecutivo baraja convertir la sala de prensa en una piscina cubierta”, según The New York Times.

Para los analistas políticos, estos choques evidencian una estrategia constante para desviar la atención de decisiones complejas, como el levantamiento de sanciones que, según expertos en comercio exterior, busca flexibilizar restricciones comerciales a cambio de acuerdos diplomáticos.

*Con información de EFE