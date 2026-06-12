Cómo la salida a bolsa de SpaceX convirtió en millonario a un soldador hispano y enriqueció a cientos de empleados

Juan Hernández comenzó a trabajar en SpaceX en 2015 como soldador con un salario de US$28 por hora. Lo que parecía un empleo más en la empresa de Elon Musk terminó cambiando su vida cuando recibió acciones valoradas en US$10 mil y luego compró otras con parte de sus ingresos.

Tras la histórica salida a bolsa de la compañía, las 6,500 acciones que aún conserva alcanzaron un valor cercano a los US$880 mil, además de otras que ya había vendido para comprar propiedades en Texas y crear un negocio inmobiliario junto con su esposa.

El mexicano, de 42 años, inició como contratista en la compañía y posteriormente pasó a formar parte de la plantilla permanente. Como parte de su compensación recibió acciones valoradas en US$10 mil, un beneficio que en aquel momento no consideró especialmente importante.

“No sabía nada al respecto entonces, no imaginaba que llegaría a ser tan importante”, recordó Hernández al referirse a las acciones que recibió cuando fue contratado.

Durante una década participó en la fabricación de estructuras utilizadas en los sistemas de lanzamiento de SpaceX y ascendió hasta ocupar el cargo de supervisor. Además de conservar las acciones iniciales, aprovechó la oportunidad de adquirir más participaciones con parte de su salario.

Con el crecimiento de la empresa, Hernández comenzó a comprender el valor de esa decisión. A partir de 2020 vendió una parte de sus títulos, lo que le permitió comprar propiedades en Texas y crear un pequeño negocio inmobiliario junto con su esposa.

El soldador mexicano, Juan Hernández, junto a su familia delante de una unidad de SpaceXCortesía de Juan Hernández para CBS News. (Foto: Prensa Libre, CBS News).

Actualmente conserva alrededor de 6,500 acciones de SpaceX, que al precio de salida de la compañía en Nasdaq estaban valoradas en aproximadamente US$880 mil, una cifra que aumentó tras el fuerte desempeño bursátil de la empresa en su primer día de cotización, según informó La Nación.

“Gracias a SpaceX, ves la luz al final del túnel”, expresó el trabajador al recordar cómo las acciones transformaron su situación financiera.

Acciones que cambiaron vidas

Hernández considera que otorgar acciones a los empleados fortalece el compromiso con la empresa y mejora su desempeño.

“Su rendimiento será mucho mejor porque, al fin y al cabo, también es su empresa”, afirmó.

El mexicano asegura que el beneficio no alcanzó únicamente a ingenieros o altos ejecutivos, sino también a trabajadores de distintas áreas. Según medios internacionales, cientos de trabajadores de SpaceX se hicieron ricos gracias a la salida a bolsa de la empresa, pues igual que Hernández mantuvieron las acciones que obtuvieron hace años.

“Él hizo posible que personas como nosotros, ya sabes, el cocinero o el electricista”, dijo al referirse a Musk.

También destacó que el empresario ha contribuido a mejorar la calidad de vida de miles de familias vinculadas a la compañía.

“Está mejorando mucho la vida de todas estas personas y dándoles mayor sentido a sus familias también”, agregó.

Ahora trabaja para Jeff Bezos

Pese a haber alcanzado una posición económica privilegiada, Hernández no abandonó la industria aeroespacial. El año pasado dejó SpaceX y actualmente trabaja en Blue Origin, la empresa espacial fundada por Jeff Bezos.

Según ha explicado, continuar trabajando forma parte de los valores que aprendió como inmigrante y que desea transmitir a sus hijos.

Uno de sus principales objetivos ahora es enseñarles educación financiera. Su hija de 16 años ya posee inversiones propias y acciones de empresas tecnológicas como Meta.

“Ella también es una pequeña emprendedora”, comentó con orgullo.

Elon Musk se convierte en el primer billonario del mundo

La salida a bolsa de SpaceX también marcó un hito para su fundador. Según estimaciones de mercado, Elon Musk se convirtió en el primer billonario del mundo gracias a la valoración de sus participaciones en SpaceX y Tesla.

La compañía debutó en Nasdaq con un precio de US$150 por acción, por encima de los US$135 fijados en la oferta pública inicial. Al cierre de la jornada, los títulos registraron una subida superior al 19%, elevando la capitalización bursátil de SpaceX a más de US$2.1 billones (US$2.1 trillion en inglés).

El éxito de la operación convirtió a la empresa aeroespacial en una de las compañías más valiosas del planeta y permitió que miles de empleados vieran multiplicado el valor de las acciones que recibieron durante años como parte de su compensación.

Para Juan Hernández, aquella oferta de acciones que un día pareció un detalle menor terminó convirtiéndose en la oportunidad que cambió el rumbo de su vida.

*Manténgase actualizado con el boletín Ahora. Información clave en el momento en que sucede. Suscríbase aquí.