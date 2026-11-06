La situación en el Pentágono se tensa tras la guerra contra Irán, que condena al Partido Republicano tras las elecciones

Altos funcionarios del Pentágono se enfrentaron el miércoles pasado a la cruda realidad de cómo la impopular guerra contra Irán suponía un desastre para la administración Trump en las elecciones de mitad de mandato, ya que los demócratas se hicieron con el poder en el Congreso y surgieron dudas sobre si el presidente Donald Trump exigirá responsabilidades a alguien por la aplastante derrota del Partido Republicano. Los demócratas fijaron de inmediato su atención en el secretario de Defensa, Pete Hegseth, con quien han tenido repetidos enfrentamientos en los últimos dos años.

Sin embargo, fuentes cercanas a la administración Trump cuestionaron si el presidente podría, en cambio, destituir al general Dan Caine, jefe del Estado Mayor Conjunto, o al almirante Brad Cooper, quien ha supervisado la guerra. Hegseth ha sido uno de los principales promotores de la guerra contra Irán, iniciada por la administración Trump e Israel en febrero. Ha criticado públicamente a legisladores y periodistas que han analizado los cambiantes objetivos estratégicos del conflicto, su coste y la falta de autorización del Congreso; afirmó falsamente que el ejército iraní había sido destruido para los próximos años; y declaró la victoria total sobre Teherán tras unas pocas semanas de combates.

Sin embargo, meses después, las hostilidades persisten y un acuerdo de paz sigue sin alcanzarse. Según personas familiarizadas con el asesoramiento militar que los tres hombres brindaron al presidente durante el conflicto, cada uno de ellos cometió el error de ofrecer a Trump evaluaciones demasiado optimistas sobre la guerra y de no ser lo suficientemente claros sobre los riesgos y los costos para Estados Unidos. Los portavoces de Cooper y Caine declinaron hacer comentarios. La oficina de Hegseth reiteró una declaración que había proporcionado para un artículo aparte de The Washington Post publicado el domingo, en la que afirmaba que quería permanecer en el Pentágono durante el resto del mandato de Trump.

Tras las elecciones, Trump ha declarado públicamente que no tiene intención de despedir a nadie como consecuencia de la aplastante derrota republicana, y en los últimos dos años ha defendido repetidamente al secretario de Defensa a través de una serie de controversias. El jueves por la mañana, Jonathan Karl, de ABC News, informó que el presidente, en una entrevista, declaró haber recibido quejas sobre Hegseth, pero que tiene "toda la intención" de mantenerlo en su puesto. Según Karl, Trump también reconoció que le resultaría difícil lograr la confirmación de un sustituto una vez que los demócratas tomen el control del Senado.

A medida que se ha ido esclareciendo la magnitud de las pérdidas republicanas, reina la incertidumbre en el Pentágono, según informaron a The Washington Post más de media docena de funcionarios y personas familiarizadas con el asunto. Hablaron bajo condición de anonimato por temor a represalias. Una persona familiarizada con las discusiones internas afirmó que la situación política en el Departamento de Defensa parece "muy dinámica en este momento", con una tensión palpable mientras los funcionarios del gobierno intentan comprender las consecuencias del terremoto político en el Congreso. Algunos cuestionaron si Hegseth intentará eludir su responsabilidad por los fracasos electorales, añadió esta persona.

Otra persona comentó que, durante semanas, altos cargos del Departamento de Defensa habían discutido la posibilidad de que los republicanos perdieran sus mayorías en el Congreso y que esta posibilidad ya se había contemplado. Sin embargo, dada la magnitud de las pérdidas republicanas, existía mucha incertidumbre en torno a posibles despidos, añadió esta persona. Según informaron las autoridades, Cooper, quien dirige el Comando Central de Estados Unidos y tiene su base en Tampa, ha sido el artífice de la guerra contra Irán y un defensor frecuente de la agresión contra sus fuerzas militares.

Según fuentes oficiales, Cooper estuvo en la Casa Blanca la semana pasada para recomendar acciones militares adicionales. En los últimos días, Trump ha mostrado una postura indecisa entre retomar el combate a gran escala o pasar a otra cosa, afirmando que Estados Unidos podría atacar de forma rápida y contundente las instalaciones nucleares de Pickaxe Mountain en Irán. Caine, el principal asesor militar tanto de Trump como de Hegseth, también podría ser vulnerable. Según fuentes oficiales, ha mostrado mayor preocupación por cómo la guerra con Irán podría afectar la capacidad militar para realizar operaciones futuras, pero generalmente no se opone a los planes de Trump.

Tal como informó The Post antes del inicio de las hostilidades, Caine advirtió a la administración sobre la escasez de ciertas municiones estadounidenses y la falta de apoyo de aliados distintos de Israel. Una persona familiarizada con las conversaciones en el círculo de Trump declaró el miércoles que el presidente busca a quién culpar por el mal desempeño de los republicanos y que Hegseth se encuentra entre los posibles responsables. Sin embargo, según esta persona, es más probable que Caine y Cooper sean el objetivo. El vicepresidente J. D. Vance, en una larga publicación en redes sociales, dijo el miércoles que "la razón por la que perdimos es la guerra" y opinó que "muchas personas" que votaron por él y por Trump en el 2024 votaron por los demócratas en este ciclo electoral.

Los avances demócratas —que lograron mayorías significativas en la Cámara de Representantes y el Senado— han planteado la posibilidad de investigaciones más extensas y exigirán al presidente que llegue a acuerdos. Es probable que estas discusiones abarquen desde los nombramientos políticos futuros, que deben ser aprobados por el Senado, hasta la composición de los futuros presupuestos de defensa. Las investigaciones lideradas por los demócratas podrían extenderse mucho más allá de la guerra con Irán e incluir otras medidas controvertidas de Hegseth, como su aprobación de ataques militares mortales contra presuntos narcotraficantes, la purga injustificada de decenas de altos mandos militares y el desmantelamiento de las iniciativas de diversidad en todo el departamento.

El representante Adam Smith (demócrata por Washington), quien se espera que asuma la presidencia del Comité de Servicios Armados de la Cámara de Representantes en enero, dijo en una carta a sus colegas el miércoles que llevar a cabo una "supervisión rigurosa" del Pentágono será su máxima prioridad. Este mes, en la Cámara de Representantes, se espera que el congresista Thomas Massie (republicano por Kentucky) impulse una votación de destitución contra Hegseth por la guerra con Irán.

Massie solicitó la votación en septiembre, pero el presidente de la Cámara, Mike Johnson (republicano por Luisiana), la aplazó, y el miércoles anunció su intención de renunciar a su cargo de liderazgo. Un funcionario del Pentágono afirmó que los resultados electorales plantean interrogantes sobre cómo interactuará el equipo de Hegseth con los oficiales militares en el futuro. Durante los últimos dos años, el secretario ha alternado entre afirmar que sus esfuerzos liberarían a las fuerzas armadas de la política de la era Biden y criticar y despedir a quienes considera que no comparten su visión. También ha implementado pruebas de polígrafo para detectar a quienes filtran información a los medios.

Según este funcionario, el resultado fue que muchos oficiales militares "simplemente intentaron sobrevivir" a la era de Hegseth. En el Capitolio, las aplastantes derrotas electorales del Partido Republicano crearán un inminente vacío de liderazgo para los republicanos en el Comité de Servicios Armados de la Cámara de Representantes, ya que la administración Trump ha pedido a los legisladores que aprueben rápidamente su propuesta de presupuesto de defensa de US$1.5 billones.

El paquete, que incluye prioridades emblemáticas de Trump como el sistema de defensa antimisiles Golden Dome y la codificación de los esfuerzos de la administración para cambiar el nombre del Departamento de Defensa a "Departamento de Guerra", requeriría el apoyo unánime del Partido Republicano para su aprobación íntegra. Los republicanos han expresado en privado sus dudas sobre su capacidad para aprobar el presupuesto a poco más de 20 días legislativos antes de que los demócratas asuman el poder en el nuevo año, y varias personas familiarizadas con la legislación afirmaron que las elecciones de esta semana dificultarían considerablemente el proceso.

La senadora Susan Collins (Maine), presidenta republicana del Comité de Asignaciones, responsable de negociar dicho presupuesto, perdió su candidatura a la reelección el martes pasado.

Sin más financiación, el Pentágono se enfrenta a una grave escasez de dinero y armamento a causa de la guerra con Irán. El Comando Central ha estimado que el conflicto costó más de US$47 mil millones hasta mediados de octubre. Esta cifra incluye US$30 mil millones solo en municiones, lo que demuestra la rapidez con la que las fuerzas estadounidenses —bajo el mando de Hegseth, Caine y Cooper— agotaron parte del armamento más valioso del ejército.