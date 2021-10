La Tierra se está oscureciendo: el cambio climático podría ser la explicación científica al problema

Hay dos cosas que afectan la luz solar neta que llega a la Tierra, según la conclusión de los científicos: el brillo del Sol y la reflectividad del planeta, dice una publicación de Infobae.

Los investigadores encontraron que los cambios en el albedo de la Tierra no se asocian con cambios periódicos en el brillo del Sol, más bien son causados por algo en el planeta.

Mediciones satelitales hechas como parte del proyecto Clouds and the Earth’s Radiant Energy System (CERES) indican que ha habido una reducción de las nubes bajas brillantes y reflectantes sobre el Océano Pacífico oriental en los últimos años.

Es en esa área donde se ha detectado aumento en la temperatura de la superficie del mar debido a una condición climática llamada Oscilación Decadal del Pacífico, que tiene cierta relación con el cambio climático global.

Por otro lado, el oscurecimiento de la Tierra puede verse en términos de cuánta más energía solar es capturada por el sistema climático terrestre. Cuando esta energía solar adicional está en la atmósfera y en los océanos, puede contribuir al calentamiento global, debido a que la luz solar adicional es de la misma magnitud que el clima antropogénico total forzado durante las últimas dos décadas, dice el artículo de Infobae.

“En realidad, es bastante preocupante”, dijo Edward Schwieterman, científico de la Universidad de California en Riverside y uno de los autores del estudio. Muchos científicos esperaban que una Tierra más cálida pudiera generar más nubes y un albedo más alto, y esto ayudaría a moderar el calentamiento y equilibrar el sistema climático, expresó, sin embargo, el descubrimiento muestra lo contrario.

“La salud ya está siendo dañada por el aumento de la temperatura global y la destrucción del mundo natural, una situación a la que los profesionales de la salud han estado llamando la atención durante décadas”, aseguraron especialistas en el documento publicado a comienzos de mes en 233 revistas científicas internacionales, incluidas The BMJ, The Lancet, New England Journal of Medicine, East African Medical Journal, Chinese Science Bulletin, National Medical Journal of India y Medical Journal of Australia, entre otras.

La pandemia del covid-19 ha ocupado la atención del mundo, pero el cambio climático sigue afectando en todo el planeta, y eso también causa alarma.