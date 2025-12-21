La verdad sobre el peculiar arresto de un Grinch en Texas que se volvió viral en redes sociales

El Departamento de Policía de Texas anunció el arresto del icónico personaje Grinch, quien fue sorprendido “robando regalos”.

Agentes de la ciudad de Pampa lo capturaron y trasladaron a la cárcel del condado de Gray, no sin antes hacerle varias fotografías y tomarle las huellas dactilares.

Según medios estadounidenses, la orden de búsqueda y captura contra este personaje fue emitida el 15 de diciembre, alertando a los vecinos sobre sus crímenes.

“Nos han informado de que el Grinch ha escapado del monte Crumpit y se dirige hacia los condados de Gray y Wheeler. El sospechoso lleva equipaje y está armado con un aliento a cebolla digno de un arma”, se leía en la publicación de Facebook.

Según los informes, al momento de su detención fue hallado con regalos de Navidad robados y causando travesuras navideñas.

“Los últimos informes que tuvimos fueron que estaba robando bastones de caramelo y regalos”, dijo Tyler Jernigan, jefe adjunto de la Oficina del Sheriff del condado de Gray.

Sin embargo, horas después las autoridades confirmaron que el Grinch escapó de la custodia y está nuevamente prófugo, causando estragos durante las fiestas.

“¿De verdad crees que puedes atraparme? He esquivado renos, elfos y sobrevivido a la temporada de pastel de frutas sin refuerzos. Vivo a base de azúcar pura, malas intenciones y bastones de caramelo robados”, supuestamente dijo el Grinch en un mensaje de voz.

Según los reportes, el Grinch abandonó el condado de Gray y ha sido visto en el vecino condado de Wheeler.

Broma navideña

Este “arresto” forma parte de una broma navideña que la Policía de algunos estados de Estados Unidos suele realizar. La acción se hizo viral en redes sociales, causando todo tipo de reacciones entre los internautas.

El icónico personaje del Grinch suele ser recordado durante las fiestas decembrinas por su afán de arruinar esta festividad. Según el escritor y caricaturista Theodor Seuss Geisel, mejor conocido como Dr. Seuss, la extraña criatura odia la temporada navideña debido a traumas de su infancia.