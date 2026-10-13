Las claves del caso Damon Foy: qué reveló la investigación y cuál será su condena por el asesinato de su expareja

Damon Foy, de 50 años, se declaró culpable del asesinato en segundo grado de su expareja, Alberta Dale,44, en un caso de violencia doméstica ocurrido en el condado de Ulster, Nueva York, según informaron medios internacionales como Infobae.

La declaración se formalizó el 7 de octubre del 2026 mediante un acuerdo judicial con la fiscalía local, con lo cual evitó un juicio. La audiencia para dictar sentencia quedó fijada para el 16 de diciembre del 2026, cuando podría recibir una condena de 23 años de prisión a cadena perpetua.

Hallazgos de la investigación y detalles del crimen

La investigación comenzó a principios de abril del 2024, luego de que los familiares de la víctima en Pensilvania denunciaran su desaparición tras perder contacto con ella.

Los agentes inspeccionaron la vivienda de Foy y encontraron pruebas del homicidio. La investigación determinó que el hombre había matado y desmembrado a Dale entre el 31 de marzo y el 1 de abril del 2024, y que había intentado deshacerse de los restos.

Las autoridades localizaron una valija en un armario que contenía partes del cuerpo, incluida la cabeza de la víctima. Foy justificó el crimen al señalar de forma despectiva que la mujer lo había tratado "como a un tonto".

Impacto de la violencia doméstica y postura judicial

El fiscal de distrito Emmanuel C. Nneji condenó los hechos y vinculó el caso con los peligros de la violencia doméstica.

Por su parte, la jefa adjunta de la fiscalía, Elizabeth Culmone-Mills, resaltó el esfuerzo interinstitucional y los recursos significativos desplegados durante más de dos años, en colaboración con la policía local y estatal, para esclarecer el crimen y asegurar la responsabilidad penal del acusado.