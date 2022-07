Le dispara y lo deja en coma: hombre asalta a turista argentino y escapa con un dólar

Los hechos sucedieron el 21 de julio pasado a las puertas del edificio de Miami Beach donde desde hace dos meses reside Ignacio Gallardo, quien se encontraba hablando con un amigo cuando un hombre se les acercó y les pidió dinero.

Gallardo le dio un dólar y el ladrón le disparó en el pecho antes de huir con el botín.

“Mi hijo está entubado y sedado, en coma inducido, peleando por su vida”, dijo este miércoles 27 de julio el padre de la víctima, Fernando Gallardo, llegado desde Argentina, en una rueda de prensa junto a un oficial de la policía.

Gallardo pidió a la gente que tenga “empatía” y ayude a capturar al agresor de su hijo, que estudiaba arquitectura en Argentina pero hace dos meses se trasladó a Miami.

MBPD is seeking the public’s help with the investigation below. The incident occurred along the 1000 block of 8 Street. Detectives urge anyone with information to contact Miami-Dade Crime Stoppers at https://t.co/rYWIrW8nIR. pic.twitter.com/kjRORpqKDz

— Miami Beach Police (@MiamiBeachPD) July 26, 2022